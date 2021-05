Refrigerantes, salsicha, sorvete, entre outros, são alimentos que todos sabem que não são saudáveis. Mas tem aqueles que as pessoas consomem acreditando que fazem bem à saúde, o que não é verdade.

A nutricionista Juliana Vieira elencou 7 desses alimentos:

1. Peito de peru – O mito de ser um alimento saudável é por ele ter poucas calorias e baixo teor de gorduras. Mas, em compensação, como todo embutido, tem aditivos químicos: sódio, conservantes e corantes e compostos nitrogenados, dentre eles o nitrito de sódio.

Substitua por ovo ou atum.

2. Nesfit- Apesar de ser nomeado como integral, esse biscoito tem muito glúten, açúcar, gordura e sal. Não deve ser usado nem como opção de lanche de baixa caloria, muito menos como alimento saudável.

Substitua por bolacha de arroz

3. Barra de cereal – Dentre seus principais ingredientes, possui açúcar, xarope, maltodextrina, gordura hidrogenada.

Substitua por barra de proteína.

4. Suco de caixinha ou néctar de fruta – Contém muito açúcar , corantes , aromas e sódio.

Substitua por suco natural ou Água

5. Bisnaguinha- O pão é feito de farinha branca e açúcar, ou seja, tem poucos nutrientes e nada de fibras.

Substitua por bisnaguinha integral ou pão integral .

6. Empanados de frango- É uma mistura de ingredientes nada nutritivos, como partes de frango, pele, farinha e leite em pó e para dar gosto glutamato monossódico.

Substitua por empanar o frango com ovos e farinha de rosca ou aveia .

7. Refrigerantes zero – Apesar de não terem calorias, eles contêm uma série de produtos químicos em sua fórmula que são nocivos à saúde, como corantes, acidulantes, conservantes, adoçantes e excesso de sódio. Além disso, não tem nenhum valor nutricional.

Substitua por água ou suco natural.