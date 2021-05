Ortopedista pediátrico destaca a importância do uso dos dispositivos de segurança para evitar morte infantil em acidentes

O Movimento Maio Amarelo, com a campanha “Nós Somos Trânsito”, quer chamar a atenção da sociedade para o alto índice vítimas fatais e feridos no trânsito em todo o mundo, entre elas crianças de 0 a 14 anos. O mês de prevenção foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem o apoio da ONU – Organização das Nações Unidas. A intenção é discutir a segurança viária e conscientizar a população sobre os riscos e responsabilidades individuais do condutor no trânsito. Ações do Maio Amarelo acontecem em todos os estados do brasileiros e em outros 26 países.

A alteração recente do Código Brasileiro de Trânsito alerta mais uma vez para a importância do uso do bebê conforto, da cadeirinha, do assento de elevação e do cinto de segurança pelas crianças durante os deslocamentos. A regra exige que os menores de até 10 anos de idade e menos de 1,45 de altura devem, obrigatoriamente, ser transportados no banco traseiro e usar os dispositivos de elevação de altura.

O ortopedista pediátrico David Nordon, que sempre incentivou o uso das cadeirinhas, afirma que elas são essenciais e qualquer decisão contrária à exigência do uso estaria na contramão no sentido de preservar a vida e a segurança dos menores no trânsito. Além disso, não basta apenas adquirir o dispositivo; ele deve ter procedência idônea, certificação e garantia de segurança pelo órgão de fiscalização responsáveis. É importante verificar se os equipamentos têm selo do Inmetro e seguir o manual de instruções, certificando-se que eles são apropriados à idade e ao tamanho da criança. Utilizados corretamente e bem instalados, estes equipamentos reduzem em até 70% os riscos de morte em caso de acidente, explica Nordon.

Ainda de acordo com o médico, que também é professor da disciplina de Saúde Pública da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Campus Sorocaba – PUC Sorocaba as portas do veículo devem estar travadas e os vidros sempre bem fechados. Ao dirigir, não desvie sua atenção do trânsito e se for necessário voltar-se à criança no banco de trás, pare o veículo em local seguro. Não esquecer que o embarque e desembarque das crianças devem ser feitos somente pelo lado da calçada, finaliza Nordon.