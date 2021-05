Com o objetivo de receber sugestões e participações da população, e aprimorar o projeto para o Jockey Club, a Prefeitura de São Paulo alterou o prazo final da consulta pública on-line para o dia 26 de junho. O Plano Urbanístico é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e pela São Paulo Urbanismo, empresa pública vinculada à SMUL. O objetivo do programa é definir as regras para transformação de um dos maiores equipamentos da cidade, para parque público, tendo em vista a valorização de sua história e arquitetura.

O projeto busca adequar o Jockey às novas dinâmicas da cidade, isto é, para que ele abrigue novas atividades além do turfe (corrida de cavalos) e seja mais utilizado pela população e mais integrado à capital. Discutido com a população desde o final de 2019, o processo encontra-se na sua segunda fase. Além da consulta pública on-line, os munícipes poderão ajudar a melhorar a proposta em audiência pública, que ainda será agendada. A iniciativa de realizar mudanças no Jockey também será tema de diálogos com os conselhos municipais.

Em seguida, após avaliar todas essas contribuições recebidas da sociedade civil, o município incorporará aquelas condizentes à proposta para qualificá-la. Por fim, na última etapa, o projeto será apresentado novamente à população, desta vez de forma definitiva, antes de se tornar oficial a partir de um decreto.

Parque público

O Hipódromo de Cidade Jardim, mais conhecido como Jockey Club, é um equipamento privado de grande porte, situado no distrito do Morumbi, na Subprefeitura do Butantã. E está inserido em uma Zona de Ocupação Especial (ZOE) que, de acordo com a atual Lei de Zoneamento (Lei nº 16.402/2016), deve receber um Projeto de Intervenção Urbana (PIU) para definição das regras urbanísticas para seu desenvolvimento e transformações em futuro parque público.

Jockey Club

O Jockey Club de São Paulo foi fundado em 14 de março de 1875 com o nome Club de Corridas Paulistano. Sua primeira praça de corridas foi o Hipódromo da Mooca, na Rua Bresser, zona leste. Somente mais tarde, em 25 de janeiro de 1941, foi inaugurado o atual hipódromo da Cidade Jardim. O terreno foi doado pela Companhia City a fim de valorizar os novos loteamentos no lado menos habitado do Rio Pinheiros.

Como solução para a crise financeira do Jockey Club, o então prefeito da Cidade de São Paulo, João Doria, propôs que o local se tornasse um parque público, ideia que aparentemente era bem aceita tanto pela então nova administração quanto pela anterior. A área destinada para corrida de cavalos permaneceria; a ideia inicial de Doria, no entanto, era transformar o Jockey Club em um centro cultural.

Desde que foi aberto, em 1941, o Jockey Club é referência para o turfe nacional (corrida de cavalos), recebendo os principais eventos da modalidade junto com o Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Em 2010, o conjunto do Jockey Club foi tombado pelo CONDEPHAAT, vinculado ao Governo do Estado, e em 2013 pelo CONPRESP, da Prefeitura de São Paulo. As duas resoluções ressaltam o valor histórico, arquitetônico, cultural e simbólico do local.

Todavia, nos últimos anos, com o objetivo de diversificar e intensificar a utilização do equipamento e, consequentemente, atrair público em dias e horários em que não há a prática do turfe, o Jockey tem recepcionado diversos eventos, principalmente ligados à gastronomia e cultura.