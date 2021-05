Desde o início da pandemia, moradores locais apontam a Praça Benedito Calixto e o Largo da Batata como pontos frequentes de aglomerações. A praça, um dos pontos turísticos mais conhecidos da região em virtude da Feira de Artes e Artesanato que acontece aos sábados, torna-se ponto de encontro aos fins de semana. O Largo, encontro de manifestantes e jovens, tem muitas reclamações de barulho e algazarra. A Prefeitura reforça a necessidade de distanciamento social e evitar aglomerações.

Moradores dão depoimento sobre as situações nos locais

“Realmente, sem comentários. Onde anda a polícia nestas horas de aglomeração na Benedito Calixto e no Largo da Batata?” C.A.M.

“Não adianta chamar a polícia! Quando aparecem, simplesmente passam e seguem sem nem estacionar a viatura. Sábado passado essa balbúrdia foi além da meia noite. Aglomeração e barulho sem fim.” R.C.

“Dá muita tristeza assistir tamanha insensatez da minha janela. Impotência, somos reféns de pessoas inconsequentes.“ R.C.

“Não há o que dizer, só lamentar, por vocês que ficam tão expostos à insanidade e pelos novos contaminados que virão, pela irresponsabilidade dessas pessoas.” E.O.

“No Largo da Batata a disseminação da ‘Covid’ vai até as 4 da manhã”. T.A.

“A palavra é ignorância.” S.R.

“Na rua Belmiro Braga, 95 está funcionando, desde 7 de maio, um bar irregular, com aglomeração na via e calçadas.”H.P.

“Abriu um outro bar, no começo da Rua Fidalga, que também não respeita nada. Som alto, sem proteção acústica e um monte de gente gritando lá dentro. Como o repertório é pagode e funk, já imagino ‘quem’ esteja por trás dessa ‘birosca’. Portanto, nem adianta chamar a polícia.” V.Z.

“Terceira onda chegando, infelizmente. No RJ há a mutação P1.2.” C.J.

“Meu Deus! Não é possível… gente louca e egoísta! Inacreditável.” M.O.

Prefeitura alega

reforçar medidas de segurança contra Covid

A Prefeitura de São Paulo informa que apoia as ações de fiscalização do Governo do Estado. Agentes municipais participam das ações realizadas pela Vigilância Sanitária estadual, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Procon. É fundamental que as pessoas mantenham distanciamento social, evitando aglomerações, e usem máscaras. A cidade continua em quarentena e todos os protocolos de biossegurança precisam ser respeitados para garantir a saúde e proteção da população.

Balanço Comitê Blitze

O Comitê de Blitze formado por órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado inspecionou e orientou 13 estabelecimentos. Também foram flagradas festas clandestinas na Vila Madalena e Pinheiros. Criado no dia 12 de março, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o Comitê de Blitze tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas do Plano São Paulo e evitar a propagação do coronavírus.