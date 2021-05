A Estação Santo Amaro do Metrô está passando por obras de requalificação. Aproximadamente 4000 m² de área construída entre plataformas, mezanino e passarela de integração estão sendo trabalhados. Serão ainda implementados 8 escadas rolantes novas e 4 elevadores. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, esteve no canteiro de obras da Estação Santo Amaro de Metrô no último dia 6, acompanhado do presidente da ViaMobilidade, Francisco Pierrini. A concessionária, responsável pela operação e manutenção da Linha 5-Lilás, responde também pela obra de requalificação na Estação Santo Amaro.

Obras em andamento

No encontro, o secretário Baldy pode verificar a evolução dos trabalhos, iniciados em janeiro do ano passado. A requalificação está prevista no contrato de concessão da Linha 5-Lilás e consiste na ampliação da área de transferência que liga a estação à Linha 9-Esmeralda da CPTM e na construção de plataformas auxiliares.

A requalificação está seguindo o cronograma previsto. Até o momento, já foi realizado 47,96% da obra, dado que coincide com a porcentagem planejada para esta etapa. Estão em execução a ampliação do corredor de integração com a Linha 9-Esmeralda, da CPTM, e a criação de plataformas auxiliares.

A obra consta com aproximadamente 4000 m² de área construída entre plataformas, mezanino e passarela de integração. A Estação ganhará 8 escadas rolantes novas e 4 elevadores.

Modernidade

Na extremidade (lado CPTM) de cada plataforma ampliada serão instaladas 3 escadas rolantes, 1 escada fixa. Serão implantados 4 elevadores, 1 em cada extremidade de cada plataforma ampliada (2 no lado Guido Caloi/2 lado CPTM). Serão instaladas 2 novas escadas rolantes na plataforma da CPTM. Novas passarelas externas (ampliação plataforma) 7 metros de largura em cada um dos sentidos serão colocadas.

Todas as etapas da obra estão sendo executadas em meio a operação das duas linhas, sobre e as margens do Rio Pinheiros ao lado de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, a Marginal Pinheiros.

17 estações

A ViaMobilidade é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 5-Lilás de Metrô e 17-Ouro de monotrilho em São Paulo. A Linha 5-Lilás é composta por 17 estações e atende a Zona Sul de São Paulo, de Capão Redondo a Chácara Klabin. Ela se integra ao Metrô na Estação Santa Cruz (Linha 1-Azul) e na Estação Chácara Klabin (Linha 2-Verde) e à CPTM (Linha 9-Esmeralda) na Estação Santo Amaro. Já a Linha 17-Ouro, quando concluída pelo Governo do Estado de São Paulo, terá oito paradas entre as estações Morumbi e Jardim Aeroporto, com integrações à Linha 5-Lilás, na Estação Campo Belo, e com a Linha 9-Esmeralda da CPTM, na Estação Morumbi.

Hall de distribuição

A Estação Santo Amaro conta com um hall de distribuição em nível térreo (Terminal de Ônibus Guido Caloi) e um hall de distribuição do lado oposto, nível mezanino, ligado à Estação Santo Amaro da Linha 9-Esmeralda da CPTM; plataformas laterais em estrutura elevada com cobertura metálica oval e telhas duplas térmicas de alumínio, constituindo a Ponte Estaiada. Possui ainda acesso adaptado para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a partir do Terminal Guido Caloi.

Construída pela CPTM, assim como toda a linha da primeira fase (Capão Redondo–Largo Treze), foi inaugurada em 20 de outubro de 2002, sendo esta uma das seis estações originais desta linha, que atualmente alcança a Estação Chácara Klabin da Linha 2–Verde do Metrô. Possui área construída de 7 128 metros quadrados e capacidade para 25 286 passageiros por hora no horário de pico.