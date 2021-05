Baseado na obra homônima pertencente ao mesmo universo de Jack Ryan, o novo lançamento da Prime Vídeo se destaca pelas desconexas cenas de ação protagonizadas pelo esforçado Michael B. Jordan e a britânica Jodie Turner-Smith. O longa Sem Remorso foi ambientado numa época em que o povo norte-americano estava unido contra o comunismo soviético ao invés de passar pano para o Partido Comunista Chinês. O astro de Creed tinha tudo para ser o novo John Wick militar negro, mas foi prejudicado pela complexa conspiração politica mal trabalhada pelo roteiro, em oposição a obra literária de Tom Clancy, escrita em 1993. Por isso, as competentes cenas internas de guerra, bem orquestradas pelos vilões esquecíveis, acabam dispersando o espectador ao invés de cativá-lo em um eletrizante processo de vingança.

O fim da segregação racial em 1964 após a revogação das leis Jim Crow, promulgada pelo Partido Democrata desde 1877, abriu caminho para os negros se destacarem finalmente em Hollywood. Nesse mesmo ano de 1964, Sidney Portier, tornou-se o primeiro negro a ganhar um Oscar por Uma Voz nas Sombras. Por conseguinte, em 1967, suas atuações inconfundíveis em Mestre com Carinho, Adivinhe Quem Vem Para Jantar e No Calor da Noite, estreitaram ainda mais as barreiras sociais entre afro-americanos e brancos. Na trama de No Calor da Noite, vencedor de 5 Oscars, incluindo melhor filme, o astro de 94 anos interpreta um detetive de fala mansa e controlada de argumentos técnicos e pontuais bem à frente do seu tempo contra o estado “confederado” do Mississipi. Os primeiros 10 minutos do longa dirigido por Norman Jewison definem sutilmente a investigação do brutal assassinato sem ao menos ter começado. A canção tema na voz inconfundível de Ray Charles, incluída na trilha sonora composta por Quincy Jones em ritmo de blues e jazz, dá início a uma aula de cinema audiovisual, equiparada à Era Uma Vez no Oeste. A câmera em zoom constante destaca o trem chegando e a ronda policial passando bem à frente da casa da garota nua no calor da noite, censurada pela moldura da janela. Aqui o espectador imersivo, interage a todo momento com o elegante paladino da justiça, de modo a juntar as peças do enigmático quebra cabeça, apesar dos empecilhos criados pela incompetente polícia local, chefiada pelo arrogante BillGillespie (vivido espetacularmente por Rod Steiger), desviando constantemente a investigação do caminho correto.

O original da Netflix, Alma de Cowboy, foi inspirado numa real comunidade de cavaleiros, vaqueiros e cowboys negros sem fins lucrativos, que visa instruir jovens carentes á beira da criminalidade. Os estábulos da Rua Fletcher existem há mais de 100 anos no norte da Filadélfia são administrados atualmente por Ellis Ferrell, de 82 anos. A Fletcher Street Urban Riding Club se fortaleceu no início do século XX com a chegada de sulistas em busca de empregos industriais, trazendo seu gado com eles. Ocorre que o excesso de subtramas conectadas ao drama principal entre pai e filho acabou ofuscando os mocinhos afrodescendentes, deturpados por Hollywood durante a Era de Ouro do Velho Oeste no cinema. Por outro lado, o longa do cineasta estreante Ricky Staub ensina uma linda lição dirigida aos adolescentes de rua de que é possível sim fugir da criminalidade através de muita dedicação, disciplina e força de vontade, mesmo rodeado por criminosos, provando que “O homem faz o meio” e não o contrário. É o caso do jovem problemático de 15 anos (Caleb McLaughlin, de Stranger Things) que vai morar no norte da Filadélfia com pai distante (Idris Elba) após ser expulso da escola e detido pela polícia. O delinquente carente chegou convencido de que teria o equivalente tratamento mimado da mãe-coruja, mas acabou passando fome e limpando esterco de cavalo ao se envolver com um amigo de infância que virou traficante de drogas.

Por fim, a série atual da BBC, Luther, com 5 temporadas (2010-2019), de início vencedora do Globo de Ouro, disponível no Now, retrata o cotidiano frenético do detetive John Luther (Idris Elba) que acaba sempre resolvendo dois casos ao mesmo tempo, envolvendo serial killers, auxiliado pelo amor bandido da psicopata “Mulher Gato”, Alice Morgan (Ruth Wilson, da série: His Dark Materials).