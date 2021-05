A presença digital nunca foi tão importante quanto nos tempos de hoje. No último ano, o comércio e o setor de serviços tiveram que se reinventar para garantir a sobrevivência de seus negócios em meio a pandemia do novo coronavírus. Foi para facilitar a oferta e a procura por itens do varejo de bairro que a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) desenvolveu a Vitrine Sampa, plataforma de marketplace gratuita e exclusiva para seus associados alavancarem suas vendas.

Cadastro de produtos

Na Vitrine Sampa, o comerciante, lojista ou prestador cadastra seu produto ou serviço em poucos passos e já começa a faturar. Para isso, basta ativar sua loja no site, preenchendo dados pessoais da empresa como o CNPJ ou código de associado, Razão Social com contatos telefônico e de e-mail. Ao finalizar o cadastro, o associado recebe uma confirmação no e-mail informado e já pode começar a anunciar no site.

A plataforma vai reunir uma grande variedade de produtos, incluindo artigos de vestuário, calçados, eletrônicos, acessórios, móveis, produtos de alimentação e muitos outros. A expectativa é promover o fortalecimento do negócio de pequenos lojistas, comerciantes, empreendedores e profissionais liberais de diferentes segmentos. “Com o Vitrine Sampa o nosso associado terá maior alcance para seu produto e serviço. É uma ferramenta segura desenvolvida para facilitar a vida do empreendedor que não tem condições de ter a sua própria loja virtual”, anuncia o presidente da ACSP, Alfredo Cotait Neto.

Ajuda ao pequeno

e médio comerciante

O vice-presidente da ACSP, Roberto Mateus Ordine, idealizador do projeto, conta que a ideia surgiu no final do ano de 2019 para ajudar o pequeno e médio comerciante. “Como entidade representativa do varejo, pensamos em um projeto que pudesse atender aos pequenos e médios empresários a ingressarem no mundo digital. O projeto amadureceu e hoje se tornou um canal de vendas de produtos e serviços. A Vitrine Sampa vai aproximar os consumidores dos comerciantes de bairro”, frisa.

Em 2020, o e-commerce brasileiro registrou crescimento de 47% no primeiro semestre, segundo dados da pesquisa da Ebit|Nielsen. Foi a maior alta em 20 anos. O fator para este aumento foi a restrição de abertura para o comércio “não essencial”. O crescimento do faturamento foi impulsionado pela alta de 39% no número de pedidos (90,8 milhões) em relação ao primeiro semestre de 2019.

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 126 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região.