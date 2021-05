“Existe um mundo de diferença entre tentar convencer alguém e persuadir alguém, é acreditar em mim quando eu falo, a persuasão é sempre – e sempre será – a melhor estratégia. Mas vamos por etapas; Para que a persuasão seja minimamente eficiente, alguns pontos precisam ser muito bem observados, e hoje falaremos deles em formatos de passos de ação.

O primeiro e mais importante passo, é acreditar na mensagem que você está passando ao próximo. Se você não acredita naquilo que está dizendo, como espera que outra pessoa acredite naquilo também?! Confie, não gagueje, tenha a cabeça alta e jogue a insegurança para bem longe de você. É preciso ter punho e bastante crença.

O segundo passo é ter consistência e força na sua argumentação, apresentando afirmativas que a pessoas cuja a proposta esteja sendo apresentada possa concordar. É muito importante que você possa construir etapas nessa conversa franca, mostrando os seus pontos de vista e os conduzindo para o seu objetivo.

O terceiro passo é escutar verdadeiramente outro, se atente ao que a outra pessoa está te dizendo; Quando você entende melhor a pessoa que está conversando com você, melhor você conseguirá organizar os seus argumentos para que os mesmos sejam melhor aceitos. É como um jogo de tênis, quando a pessoa lança uma dor, você rebate com possibilidade e acerto.

O quarto é o mais sincero passo de todos, porque nele você não mostra apenas o lado positivo e “bonito” das coisas, como também apresenta o negativo com realismo e transparência. Sua honestidade cria uma relação de segurança para o ouvinte, ainda mais quando mesmo mostrando a parte mais difícil, você oferece soluções para os problemas mais complicados.

O quinto passo – mas não menos importante – é encerrar a conversa exatamente como uma conversa. Mesmo que as coisas não saiam do jeito que você esperava que saíssem, não aja como se estivesse em uma batalha. Seja gentil, atencioso e mantenha uma postura centrada e respeitosa. Encare tudo com uma lição, aprenda com ela, e em uma próxima vez aplique seus novos conhecimentos … pode ser que o resultado seja diferente.” – Finaliza.