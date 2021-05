A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implantou mão única de direção na Rua Jeriquara, no sentido da Rua Doutora Glete de Alcântara para a Avenida Jorge João Saad, na Vila Inah, região do Morumbi, Zona Sul da cidade, desde sábado (1º). A medida tem como objetivo melhorar as condições de segurança de pedestres e de fluidez no trânsito local.

Alternativas

Os veículos oriundos da avenida Jorge João Saad poderão seguir pela Rua Dra. Glete de Alcântara. A Engenharia de Campo da CET vai monitorar e orientar o tráfego na região, com o objetivo de garantir boas condições de trânsito e preservar a segurança de pedestres e motoristas.

Pista Expressa da Marginal Pinheiros interditada parcialmente

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), vai monitorar o trânsito na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, trecho entre as pontes Cidade Universitária e do Jaguaré, que está com a faixa da esquerda da pista expressa interditada, próximo ao Parque Villa-Lobos, desde segunda-feira (3), para a realização de obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e pela SPObras, com duração prevista de 60 dias.

Interdições e Alternativas

As interdições ocorrem na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, faixa da esquerda, próximo ao Parque Villa-Lobos. O fluxo do trânsito será canalizado para as faixas da direita.