A Prefeitura de São Paulo prorrogou até a próxima segunda-feira (10) o prazo para os moradores da cidade enviarem suas propostas para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022, pelo site Participe+ . Em 2020, 70 projetos dos moradores da capital foram incorporados ao Orçamento.

Análise

Todas as sugestões enviadas pelos moradores durante a fase de coleta serão analisadas e priorizadas pelos integrantes dos 32 Conselhos Participativos Municipais em reuniões virtuais. Cada Conselho definirá então até 15 propostas, que serão apresentadas para votação popular pela internet – as propostas escolhidas de cada Subprefeitura seguem então para a próxima etapa da elaboração da PLOA 2022.

Contribuição

Neste ano os moradores de São Paulo também poderão contribuir com propostas para a formulação do Programa de Metas (PdM) 2021-2024 e do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, através deste link no site Participe + . Diferentemente das propostas voltadas à PLOA 2022, nestas ferramentas de participação os cidadãos podem sugerir ações que abarcam um período maior de desenvolvimento e implantação.

Em 2020, a população de São Paulo também participou virtualmente na formulação do Orçamento. Os moradores da capital enviaram 3.519 propostas para a PLOA e foram registrados 43.831 votos de 17.818 cidadãos cadastrados no portal Participe+.