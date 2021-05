Quando era criança via a minha mãe como uma heroína forte e cheia de vida, com tanta energia que me sentia cansada só de vê-la trabalhando. Ela era incansável, sempre preparando coisas gostosas para nos comermos, fazendo de tudo para nos ver feliz.

Quantas vezes queria caminhar pelos filhos e evitar que chorássemos, se pudesse teria tirado todas as pedras do nosso caminho.

Hoje vejo minha mãe frágil, com passos lentos e muitas vezes com dificuldade para se levantar.

Não fui preparada para vê-la envelhecer, dói no fundo da alma, ver que não consegue mais cozinhar, que o cansaço fala mais alto.

Ela continua sendo a minha rainha, meu porto seguro, é a minha melhor amiga e é a pessoa que mais me ama nesse mundo.

Dia das mães são todos os dias, mas o segundo domingo de maio, está determinado para fazermos as homenagens a todas as mães presentes ou ausentes. E vamos combinar é muito bom poder comemorar!

Todas as palavras, presentes e flores não são suficientes para presenteá-las, pois as mães merecem tudo e muito mais. Merecem amor, atenção, paciência e compreensão.

Sou mãe e fico pensando se sou tão importante para os meus filhos, como a minha mãe é para mim. Queremos acertar sempre, pois nossos filhos são os nossos maiores tesouros.

A gente cresce, mas ainda quer ter o aconchego da nossa mãe, por isso Deus, as mães deveriam ser eternas.

Nunca estamos preparadas para perdê-las, deve ser uma dor que não consigo imaginar…

Mães, que seu dia seja comemorado com muitas alegrias e várias homenagens. Que seja lembrada por todos os filhos, que consiga sentir o quanto a sua presença é importante e sinta o amor que temos por você.

Deus, proteja todas as mães, com muita saúde e paz e que todos os seus dias sejam felizes.

