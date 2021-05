A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB) finalizou as construções das novas galerias do Córrego Zavuvus, localizado próximo à estação Jurubatuba da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), região de Santo Amaro. As novas estruturas aumentaram a capacidade de escoamento de água do sistema de drenagem da região, reduzindo assim os alagamentos. As galerias já auxiliam no controle de enchentes no entorno da Praça Acapulco e na Avenida Eng. Alberto de Zagottis.

Trânsito liberado

O trânsito foi totalmente liberado no dia 24. O investimento da Prefeitura foi de R$ 38 milhões, com financiamento do Governo Federal. As obras vão beneficiar cerca de 650 mil pessoas da região. Com 1.300 metros de extensão, as galerias percorrem a Rua Professor Campos de Oliveira, Avenida Octalles Marcondes Ferreira, Praça Acapulco e a Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis. Após passarem sob os trilhos da CPTM (Linha 9-Esmeralda) desaguam no Rio Jurubatuba. Com o término das intervenções, as avenidas Engenheiro Alberto de Zagottis e Octalles Marcondes Ferreira receberam novo pavimento asfáltico e nova sinalização.

Córrego Zavuvus

O córrego Zavuvus margeia e cruza vias de grande importância no sistema viário da cidade: Marginal do Rio Pinheiros, Avenida Interlagos e Avenida Yervant Kissajikian, onde está localizada a sede da Subprefeitura de Cidade Ademar. Sua nascente encontra-se na Rua Navio Perdido, em cidade Ademar, sendo que o mesmo desemboca no Rio Jurubatuba (canal do Rio Pinheiros). Ao longo de seu percurso, o Zavuvus também recebe contribuições de diversos afluentes menores.

Enchentes

Segundo relatório da Prefeitura, a bacia do córrego Zavuvus corresponde a uma região que apresenta drenagem extremamente problemática, resultando em um histórico de muitas inundações e transtorno para a população local. As inundações provocadas pelas cheias do Córrego Zavuvus põem em risco a segurança e a saúde das pessoas que moram, estudam e trabalham na região, bem como acarretam prejuízos e transtornos antigos e recorrentes nas temporadas de chuvas. O crescimento da área urbanizada em toda a extensão do Córrego vem acarretando significativas restrições na sua capacidade de escoamento, principalmente a montante e próximo a sua nascente, onde predominam habitações subnormais com sistema de palafitas ocupando o leito do córrego. Além da impermeabilização da bacia hidrográfica pela ocupação urbana, o lançamento de lixo e o despejo de esgotos clandestinos tornou este ambiente totalmente degradado.

As obras de readequação da Bacia Hidrográfica do Córrego Zavuvus têm como objetivo principal reduzir a frequência de inundações da Região de Santo Amaro e Cidade Ademar, nos bairros de Vila Joanisa, Campo Grande, Jardim Consórcio e Americanópolis, assim como reverter o quadro de degradação ambiental do bairro de Vila Joanisa através da canalização do córrego Zavuvus e implantação de parque linear.

Famílias em área de risco

Ainda de acordo com relatório da Prefeitura, a implantação das obras permitirá também a retirada das famílias que ocupam de forma irregular as suas margens, permitindo a recomposição e revegetação das mesmas, assim como regularização dos lançamentos dos sistemas de esgotamento sanitário do entorno dos córregos, de forma a permitir a recuperação da qualidade de suas águas. As famílias que hoje estão expostas a riscos serão reassentadas no Programa Minha Casa Minha Vida, que será especialmente construído para esta finalidade.