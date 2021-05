Por que não dar um presente diferente nesse Dia das Mães? Crochet com a Paty, e-commerce especializado em peças em crochet, traz sugestões que podem ser customizadas.

Cada item é confeccionado por encomenda e pode ser customizado, sendo possível escolher a cor, alça, botão, medidas e forro, entre outros detalhes.

O portfólio da loja é composto por mais 30 produtos. São bolsas, chapéus, mantas, coletes, pantufas e jogos americanos, entre diversos outros itens. Destacamos, abaixo, alguns itens que vão encantar e conquistar mães de todos os tipos de personalidade e idades!

Bucket hat (chapéu)

O bucket hat é uma novidade da loja Crochet com a Paty. A melhor maneira de aproveitar o outono com charme e sofisticação!

Composição: linha amigurumi 100% algodão mercerizado.

Preço ao consumidor: R$ 200,00

Manta

A manta é de Fio Urbano com toque incrível e uma cartela de cores suaves.

Composição: 80% acrílico e 20% Poliamida

Preço ao consumidor: R$ 400,00

Pantufa

A pantufa também é feita de Fio Urbano, com toque macio e uma cartela de cores suaves.

Composição: 80% Acrílico e 20% Poliamida

Preço ao consumidor: R$ 160,00

Bolsa Paris

A Bolsa Paris é uma peça artesanal de crochet com alças de elos de resina para dar o charme ao seu look. Estilosa e vai com tudo!

Composição: Fio antúrio 5mm 100% poliéster; Alça de elos de resina; Forro 100% algodão ou cetim (da escolha do cliente); Fecho Imantado 18mm; Zíper.

Preço ao consumidor: R$ 280,00

Bolsa Milão

A Bolsa Milão é artesanal e confeccionada em crochet no nosso modelo pipoca com alça de elos. Muito elegante!

Composição: Fio antúrio 5mm 100% poliéster; Alça de elos de resina; Forro 100% algodão ou cetim (da escolha do cliente); Fecho Imantado 18mm; Zíper.

Preço ao consumidor: R$ 250,00

Os pedidos podem ser realizados pelo próprio site: www.crochetcomapaty.com.br, pelo Instagram @crochetcomapaty ou pelo WhatsApp (11) 99598-3670.

www.crochetcomapaty.com.br