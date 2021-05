O que a dengue, o zika vírus e a chicungunha têm em comum? Todas elas são consideradas arboviroses, doenças que podem ser transmitidas por insetos e aracnídeos (aranhas e carrapatos). No caso dessas três, a transmissão ocorre pela picada de mosquito, o Aedes Aegypti, que no seu ciclo urbano, também pode transmitir a febre amarela.

Outra semelhança diz respeito aos sintomas, que podem ser muito parecidos. Febre alta com início súbito, dores de cabeça, atrás dos olhos e no corpo, perda do apetite, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos, tonturas, extremo cansaço e dores nas articulações são sinais comuns às arboviroses.

Apesar dos sintomas parecidos, há alguns aspectos importantes de cada uma delas que, quanto mais conhecidos, ajudam na identificação. Vale destacar que não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem de fontes de água ou alimento.

A transmissão acontece exclusivamente pela picada do mosquito. A fêmea pica o doente e se infecta com o vírus. Depois, pica uma pessoa saudável e inocula o vírus junto com a saliva. Uma vez infectado, o mosquito transmitirá o vírus até o final de sua vida, que dura de 6 a 8 semanas.

Veja abaixo os aspectos de cada uma das arboviroses mais importantes no município de São Paulo:

Dengue

Existem quatro tipos de vírus da dengue. Isso significa que uma pessoa pode pegar a doença até quatro vezes. O paciente precisa ser monitorado, pois pode apresentar agravamento do quadro clínico. Se apresentar um dos sintomas abaixo, deve procurar atendimento médico imediatamente, pois indicam risco de agravamento: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, tontura, principalmente quando está em pé, sangramentos de mucosa, sonolência ou muita irritabilidade.

Residências

Apesar da atuação do poder público, o apoio da população é fundamental para evitar focos de transmissão da dengue, pois cerca de 80% dos criadouros estão em residências. Assim, armazenar água de forma incorreta, deixar algum vão na caixa d’água ou esquecer recipiente no quintal, são os principais motivos que fazem das casas os principais criadouros do Aedes Aegypti, que prefere água parada e limpa.

O mosquito tem evolução rápida e pode sobreviver a todas as estações do ano. Uma pesquisa do Instituto Butantan, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde e um dos maiores centros de pesquisa biomédicas do mundo, constatou que o Aedes Aegypti possui patrimônio genético muito grande e variável mesmo no inverno, época de baixa incidência do inseto.

SAAP faz campanha

“Estamos com alguns casos de dengue na região e a única maneira de impedir a proliferação do Aedes é não deixando agua parada. Verifique a sua residência, armazene e descarte corretamente o lixo, faça a limpeza das calhas e caixas d’agua, entre outras. Proteja-se com a vacina para febre amarela”. Associação dos Amigos de Alto de Pinheiros

Dengue na Vila

Houve diversos casos de dengue notificados na Vila Madalena, em abril último, segundo informou o “Coletivo Madalena Vale a Pena”. Solange Suassuna, diretora da associação, disse que chegaram a seu conhecimento um caso na Rua Paulistânia, quatro na Rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro e mais quatro na Rua Harmonia.

Na Rua Natingui também houve moradores infectados, mas o coletivo não soube informar o número. Notificada, a Vigilância Sanitária enviou equipes para vistoriar imóveis e obras da vizinhança. O carro com nebulização foi agendado para passar estes dias nas ruas onde os casos de dengue foram notificados.

Orientações

Por isso, é importante relembrar as dicas para evitar que as casas e apartamentos se transformem em criadouros:

– Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre fechada; – Folhas e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas também precisam ser removidos; – Encha os pratos dos vasos de plantas com areia até a borda; – Troque a água e lave o vaso das plantas aquáticas com escova, água e sabão pelo menos uma vez por semana; – Garrafas e recipientes que acumulam água devem ser sempre virados para baixo e caixas d’água também devem permanecer fechadas e todos os objetos que acumulam água, como embalagens usadas, devem ser jogados no lixo.