Nas redes sociais, o Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, afirmou que a Estação Taboão da Serra se tornou prioridade após a conclusão da Vila Sônia. Os estudos estão adiantados e o Governo procura negociar parcerias para a extensão de 3,3 km. A linha vai atender mais de hum milhão de pessoas. O funcionamento da estação localizada na Subprefeitura do Butantã, está prometida para o segundo semestre deste ano.

Estação Taboão vira prioridade

Questionado em suas redes sociais, Alexandre Baldy afirmou que, entregue a Estação Vila Sônia, a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra se torna uma prioridade. De acordo com o site Via Trolebus, o governo busca negociar a extensão com a operadora da Linha desde dezembro de 2019.

Em vídeo publicado, o Via Trolebus informa que a futura Estação Chácara do Jockey, teve seu nome alterado nos projetos e deverá se chamar Dummont Villares. A Estação ficará entre a Vila Sônia e a Taboão da Serra.

Ainda informam que a extensão deve ser de 3,3 km a partir da Vila Sônia. Assim, a linha atenderia um público de 1,1 milhão de pessoas, em um cenário sem pandemia. Não há, porém, prazos para início e entrega das obras.

Estação Terminal Vila Sônia concluída

A Estação Vila Sônia já está com a obra civil concluída. A ampliação da Linha 4 – Amarela até o local havia sido prometida para dezembro de 2020, com funcionamento iniciando em janeiro. Porém, a nova previsão é para dezembro deste ano.

Ao final do ano passado, mesmo com a pandemia, o Metrô informava que permanecia com a perspectiva de entrega da Estação Vila Sônia para dezembro. A Estação faz parte da Linha 4 – Amarela e contará ainda com um terminal de ônibus metropolitanos. A perspectiva é que a atenda cerca de 90 mil pessoas por dia.

Via Quatro

culpa a Siemens

De acordo com a Secretaria de Transportes, o problema ocorreu com os fornecedores da ViaQuatro, concessionária que opera o ramal e é também responsável pela implantação de sistemas como energia, comunicação e sinalização. A justificativa, segundo a pasta, decorre de problemas relacionados à pandemia e ao não cumprimento de prazos, o que está prejudicando toda a população que depende deste meio de transporte.

Taboão prometido

há mais de 9 anos

A chamada ‘Fase 3’ conta com 2,7 quilômetros a partir do futuro terminal Vila Sônia. A extensão até Taboão da Serra, com uma parada intermediária, foi prometida também em anúncio do ex-governador Geraldo Alckmin em maio de 2012, a um custo de R$ 1,2 bilhão.

Em 29 de julho de 2014, um vídeo foi publicado pela ‘ViaQuatro’ com os detalhes da extensão até Taboão. O novo trecho beneficiaria cerca de um milhão de pessoas, a maioria de baixa renda, dando melhor acesso a novos empregos e educação. Hoje, entre Taboão da Serra e o centro de São Paulo, uma pessoa gasta 1h35; com a extensão da linha, esse tempo cairá para 24 minutos.