Para se locomover pela cidade, a população conta com o auxílio das placas de sinalização. Mesmo com a presença de GPS e ‘Waze’, as indicações de ruas/endereços, velocidade permitida, saídas e desvios necessários são fundamentais para que a ordem no trânsito seja mantida. Mas os postes retorcidos, placas caídas, sem reposição e abandonados, mostram o descaso da CET e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes na região oeste e sul, mais precisamente no Butantã, Morumbi, Pinheiros e Santo Amaro.

Depoimentos

confirmam abandono

“Na rua José Horácio, no Morumbi, placas de rua parecem que nunca foram trocadas. Postes caídos atrapalham o trânsito e pedestres.” I.L.D.

“Nas ruas Dias Vieira e Cordeirópolis em Vila Sônia placas de rua e de trânsito parecem que nem existem, pois caem, somem e não são repostas.” W.L.

“Na avenida Gal. Francisco Morazam, no Butantã, as placas simplesmente sumiram das ruas que cruzam os locais.” R.D.

“Nas ruas Ibiapaba e Manoel Jacinto o problema é o mesmo, as ruas que cruzam não tem indicação, com o sumiço das placas e os postes de sustentação torcidos. Reclamamos com a Subprefeitura, que nos informou que não cuidam desta manutenção.” T.L.

Um veículo para

cada dois habitantes

São Paulo privilegia o transporte individual sobre o transporte coletivo, levando à atual taxa de mais de um veículo para cada dois habitantes. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, São Paulo possui 8.761.213, sendo 5.955.433 automóveis e 1.053.017 motocicletas, com dados de dezembro de 2020. A cidade abriga 12.325.232 habitantes, sem contar a movimentação da população de municípios vizinhos.

Congestionamento

A cidade de São Paulo sofre um problema comum a outras grandes metrópoles mundiais: o grande congestionamento de carros em suas principais vias. O sistema viário do município é notadamente heterogêneo, especialmente do ponto de vista rodoviário. A cidade é cortada por duas grandes vias que têm papel estruturador, tanto na escala infraurbana quanto na metropolitana: a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros.

Placas são mantidas pela CET

A Companhia de Engenharia de Trafego-CET- mantém estrutura técnica responsável pela colocação e manutenção das placas de sinalização na cidade de São Paulo. O orçamento da Companhia de Engenharia de Tráfego é disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, englobando a verba necessária para a administração do trânsito, tais como a operação, a sinalização e a educação entre outras. Apesar das reclamações dos moradores, os serviços de manutenção e reposição não estão sendo feitos nas zonas oeste e sul, segundo depoimentos dos moradores.

Recuperação de placas

Em nota, o órgão ressalta que a CET realiza em sua oficina de sinalização, a recuperação de placas, controladores, grupos focais, colunas e outros elementos. O trabalho tem o intuito de aproveitar ao máximo a estrutura existente, também é processada a confecção de placas, dispositivos especiais, protótipos para teste, placas com iluminação artificial, cancelas para bloqueios, equipamentos de segurança para operação de tráfego, dispositivos para utilização em educação de trânsito, etc.

Moradores perguntam a razão das placas recuperadas não serem repostas nos locais indicados das reclamações ou não serem feitas placas e suportes novos.