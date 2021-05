Essa e outras tendências tecnológicas na cadeia de saúde na era pós-covid serão debatidas na 1º Digital Journey by Hospitalar, que ocorre entre de 4 e 20 de maio, como parte do evento “Hospitalar”

O novo coronavírus vem desafiando os especialistas a prever os rumos da crise sanitária nos próximos meses ou anos. Apesar das projeções diferentes, existe uma que é quase unânime: as máscaras faciais não vão sumir dos rostos da população por muito tempo. Não por acaso cientistas, químicos, biólogos, designs e engenheiros trabalham na criação de uma nova geração deste artefato que incluem funcionalidades como diagnóstico e até a eliminação do vírus. É a geração ‘Máscara 2’.

A criação de equipamentos e a realização de práticas tecnológicas que serão ampliadas depois da crise pandêmica na cadeia de saúde estão entre os temas a serem debatidos entre 4 e 20 de maio na 1ª Digital Journey by Hospital, a ser promovida como parte da Hospitalar, o mais importante evento de saúde e principal plataforma de geração de negócios e networking do setor na América Latina.

O coordenador científico do evento, Guilherme Hummel, acredita que a máscara inteligente está a caminho. “Em alguns meses, quando alguém espirrar ao seu lado sua máscara poderá esterilizar o ar antes de você respirá-lo”, afirma. Ele ressalta que pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, estão finalizando o projeto de uma máscara capaz de matar o vírus. O design incorpora uma malha de cobre aquecida a 160 graus celsius que captura e desativa o vírus. Um isolamento de neoprene e um refrigerador termoelétrico garantem que o ar inalado seja bom para respirar. Uma empresa no Reino Unido também está desenvolvendo um artefato facial para eliminar o vírus com o uso de luz UVC para esterilizar o ar.

Guilherme Hummel explica que já começam a surgir as máscaras de diagnóstico, que coletam evidências de infecção nas expirações do usuário. Pesquisadores do Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, da Harvard University, descobriram como integrar um teste de diagnóstico da Covid-19 liofilizado em uma máscara facial. O teste, embutido à máscara, reage com a expiração do ar detectando a presença de RNA do Sars-CoV-2, causador da covid-19, gerando resultados diagnósticos em 90 minutos ou menos. O custo de produção deve chegar por volta de US$ 5, podendo também ser usado em outras doenças e variantes da covid.

Outro artefato facial de diagnóstico vem sendo desenvolvido pelo College of California, nos Estados Unidos. O teste-diagnostico é embutido em um adesivo que pode ser aplicado em qualquer máscara. A máscara faz o diagnóstico quando identifica a presença de uma protease produzida no corpo durante a infecção por Covid-19.

Os temas mais urgentes na área da saúde provocaram mudanças na Hospitalar. O mais importante evento de saúde e principal plataforma de geração de negócios e networking do setor na América Latina adotou um novo formato , que soma experiências digitais e presenciais. Assim nasce a Digital Journey by Hospitalar, a mais completa jornada de transferência de conhecimento à cadeia de saúde do país, que ocorre entre os dias 4 e 20 de maio, a partir das 18h.

Serão 9 dias de conteúdo, sempre às terças, quartas e quintas, onde cada um deles será dedicado a uma comunidade do setor. Toda a programação, pode ser conferida aqui https://www.hospitalar.com/pt/o-evento/digital-journey-pt.html

O objetivo do Digital Journey by Hospitalar é abordar os desafios vividos pelos profissionais da área da saúde, trazer insights, soluções e gerar oportunidades para fomentar networking e negócios. A jornada digital, que acontece nos meses de maio e agosto, pretende conectar mais de 10 mil profissionais e gestores da área da saúde.