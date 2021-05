Com abertura da loja Heliópolis nesta terça (27), a companhia Top of Mind em depilação a laser no Brasil, celebra 600 unidades em operação e reforça sua missão de democratizar o procedimento

A Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do Brasil e do mundo, que visa democratizar à tecnologia e proporcionar bem-estar por meio da remoção dos pelos indesejados a todas as classes sociais, dá continuidade ao seu plano de expansão e anuncia a abertura de sua loja 600ª, em Heliópolis.

Além do marco que a nova loja representa para companhia, chegar ao bairro de Heliópolis reforça os seus objetivos de negócio, de promover a acessibilidade do serviço e ampliar sua presença nacionalmente. Somado a isso, a inauguração traduz a atenção e os olhares de uma marca sobre as necessidades e hábitos do seu público consumidor, que tem valorizado cada vez mais os inúmeros benefícios do tratamento, como eficiência, durabilidade, comodidade e, inclusive, economia da substituição dos métodos convencionais, cera e lâmina, pelo laser.

“Hoje é um dia especial para todos nós, pois trabalhamos incessantemente para aumentar a nossa capilaridade e levar cada vez mais conforto e comodidade aos nossos clientes”, afirma Ygor Moura, Chairman e sócio fundador da Espaçolaser. “Este lançamento reforça o nosso compromisso em ampliar para as classes C e D o acesso a uma tecnologia de ponta e que oferece resultados duradouros – inclusive, essa é a missão e um dos pilares de sucesso da nossa empresa”, finaliza o executivo.

Por meio da exclusiva máquina GentleLASE da Candela, que combina duas tecnologias de laser em um único dispositivo – Alexandrite e ND YAG -, o tratamento na unidade Heliópolis poderá ser realizado em todos os tipos de pele e de ambos os sexos. O procedimento, que conta ainda com o gás criogênico, usado para resfriar a área antes de receber o laser, torna o tratamento ainda mais confortável. Além disso, assim como nas demais unidades Espaçolaser, o cliente encontra um atendimento diferenciado, oferecido por um time de profissionais da saúde altamente qualificados e formado por fisioterapeutas, que realiza todos os procedimentos de acordo com os mais rígidos protocolos de segurança estabelecidos pela ANVISA e pelo CREFITO.

“A beleza do futuro, sustentável e definitiva, já é uma realidade para todas as classes sociais. Nosso propósito é esse e, por isso, acreditamos e vivemos em forte ritmo de crescimento nos últimos meses: foram quase 30 novas unidades inauguradas somente em 2021, assim como fomentamos iniciativas que comprovam essa intenção. Exemplos disso foi acelerarmos o lançamento do cartão de crédito da Espaçolaser em 2020 e aumentarmos ainda mais a flexibilidade no pagamento, por meio de novas opções de financiamento dos tratamentos e extensão do parcelamento em até 24 vezes”, comenta Paulo Morais, CEO e sócio fundador da empresa.

Reforçando a conexão da Espaçolaser com as comunidades em que atua, a nova unidade contará com colaboradores de Heliópolis – são 2 consultoras e 2 fisioterapeutas. Esses profissionais trazem o conhecimento da região para companhia e aprimoram o entendimento sobre os anseios do público local, possibilitando também uma melhor integração entre empresa e vizinhança.

Localizada no Shopping Heliópolis, a nova unidade estará disponível para atendimento ao público a partir desta terça-feira, dia 27, e é a 600ª loja de uma operação que compreende os mercados brasileiro, argentino (sob a marca Definit) e colombiano – sendo este, o mais recente, com operação inagurada no final de 2020.

Serviço: Shopping Heliópolis: Via Estrada das Lágrimas, 2008 – Ipiranga – SP; Horário de atendimento: Segunda a Sábado das 11:00h às 19:00h | Domingo, das 9:00 às 15h00; Contato: (11) 2397 1020 e (11) 91049 6427; Mais informações, acesse: https://www.espacolaser.com.br/.