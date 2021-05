As diretrizes de restrição da fase intermediária permitiram a reabertura do comércio. A nova fase de transição funciona entre as fases vermelha e laranja. O comércio, porém, ainda não retomou o volume de vendas anterior e o setor continua sofrendo, e muito. Nos primeiros dias da fase de transição, não havia aglomerações nas lojas. De acordo com os comerciantes, o movimento continua bem abaixo do normal. Entretanto, havia muitas pessoas circulando pelo Largo 13, Teodoro Sampaio e os shoppings da região oeste e sul.

Retomada

Nas últimas semanas, os indicadores da saúde apresentaram uma redução progressiva, com queda nas internações e diminuição da ocupação hospitalar, o que permitiu o avanço para retomada gradativa e consciente das atividades não essenciais. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomenda que, neste período, a população redobre os cuidados para evitar contaminação pelo coronavírus, como uso correto da máscara, higienização das mãos e, principalmente, o distanciamento social, evitando aglomerações.

Fase de Transição

A Prefeitura de São Paulo segue as diretrizes da Fase de Transição do Plano São Paulo para a retomada econômica na cidade. A ação tem o objetivo de mitigar a propagação da Covid-19 em toda a capital. As medidas emergenciais ainda são necessárias, e deverão cumprir as normas integralmente, em conjunto com as demais disposições pelo Governo de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020.

A nova fase de transição funciona entre as fases vermelha e laranja. A flexibilização acontece para o setor do comércio, incluindo lojas de shopping, com funcionamento permitido das 11h às 19h.

A fim de evitar aglomerações, a capacidade de ocupação permitida nos estabelecimentos durante a fase de transição será de 25%. O toque de recolher continua em vigência em todo o Estado, das 20h às 5h, assim como a orientação para o teletrabalho para as atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horário na entrada e saída das atividades do comércio, serviços e indústrias.

Comércio ainda

sem clientes

De acordo com reportagem do ‘Agora’, nos primeiros dias da fase de transição, não havia aglomerações nas lojas. De acordo com os comerciantes ouvidos pela reportagem, o movimento estava bem abaixo do normal. Entretanto, o texto também aponta que havia muitas pessoas circulando pelo Largo 13.