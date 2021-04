Em vias com grande tráfego, como avenidas Rebouças, Giovanni Gronchi, Eusébio Matoso, Eliseu de Almeida, Francisco Morato, Santo Amaro e muitas outras, o desgaste do asfalto é grande. Nestes trechos de ligação, o número de veículos é alto e os cuidados com o trânsito devem ser ampliados. A Prefeitura informa que prioriza o atendimento das solicitações feitas pelos munícipes através da Central 156, mas as crateras surgem todos os dias, e os motoristas tem que aumentar a atenção para não provocar acidentes.

9 milhões de veículos

São Paulo possui uma das maiores frotas de carros do mundo. Nas vias da capital, segundo dados do Detran, circulam mais de 9 milhões de veículos. O resultado disso, além do trânsito, é a presença constante de deformações nas vias.

Tapa-buracos

Para solucionar o problema, existe o serviço tapa-buracos. Ele consiste em um conserto no asfalto feito pela Prefeitura no lugar onde surgiu um buraco, quando o asfalto velho é removido de toda a área ao redor do buraco, preenchendo-se então o local com asfalto novo. O problema é a qualidade do asfalto, que segundo pesquisa recente da USP é de péssima qualidade e demanda reparo contínuo.

Prefeitura afirma

ter melhorado

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) investiu fortemente em tecnologia nos últimos anos, gerando mais transparência, agilidade e eficiência ao gasto público, com a implantação do Sistema de Gerenciamento da Zeladoria (SGZ). Essa plataforma de monitoramento integra no mesmo ambiente os serviços de zeladoria de todas as Subprefeituras, como por exemplo, tapa-buraco, poda e remoção de árvore e limpeza de córrego.

Por meio do SGZ foi possível verificar as solicitações recebidas pela Central SP156, monitorar as equipes em campo, identificar os problemas com maior incidência e indicar uma ordem de execução, além de ter uma perspectiva única de todos os atendimentos, resultando na redução do tempo médio de atendimento dos serviços de zeladoria. Vale destacar, que até 2017, o controle do serviço realizado era feito em planilhas, a implantação do SGZ possibilitou uma gestão completa de todo o ciclo.

Central 156

A SMSUB tem priorizado o atendimento das solicitações feitas pelos munícipes através da Central 156, além disso, as equipes programam o serviço quando algum problema é verificado em vistorias de rotina. O tempo de atendimento do pedido de tapa-buraco pelo SP156 reduziu cerca de 80%, desde 2017, e a SMSUB está trabalhando para diminuir ainda mais. O objetivo é atingir a meta de realizar o tapa-buraco em uma média de 10 dias. Hoje, a solicitação já é atendida, em média, em 26 dias.