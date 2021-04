A definição de reciclar, de maneira simplificada, é aproveitar um objeto sem utilidade para transformá-lo em matéria-prima novamente. Um exemplo disso é a garrafa PET, sigla para polietileno tereftalato, um polímero termoplástico desenvolvido em 1941 por dois químicos britânicos. A embalagem dos refrigerantes pode virar sacolinhas plásticas, embalagens e até roupas.

Já a definição de reutilizar significa dar nova destinação a um material. Pegando o mesmo exemplo da garrafa feita de PET, pessoas criativas podem transformá-las em vasos, enfeites e objetos decorativos em geral. Infelizmente, algumas pessoas não reciclam ou reutilizam: simplesmente jogam fora. E o que é pior: nem colocam à disposição da coleta de lixo, despejando esse e outros materiais diretamente nos rios e córregos da cidade.

Mas o que você pode fazer para contribuir com a reciclagem? A resposta é bem mais simples do que se imagina. O primeiro passo é separar o lixo orgânico (os restos de comida e até os materiais reciclados, que já foram contaminados por ela). Esse lixo vai para a coleta municipal ou para composteiras caseiras. Já os plásticos, vidros, metais e papéis devem ser colocados em sacos de lixo separados, sempre secos e, no caso das embalagens de comida (leite, garrafas e potes em geral), lave antes de colocar para a reciclagem.

Os papéis e papelões devem estar secos. Podem ser dobrados, mas não amassados. Para economizar espaço, desmonte as caixas. Outra dica importante: vidros quebrados e outros materiais cortantes precisam ser embrulhados em papel grosso, como jornal, ou colocados em uma caixa, para evitar acidentes. Separar esse material e até identificar é um grande serviço para os coletores.

Coleta de lixo

A cidade gera, em média, 18 mil toneladas de lixo diariamente (lixo residencial, de saúde, restos de feiras, podas de árvores, entulho, etc.). Só de resíduos domiciliares são coletados quase 10 mil toneladas por dia.

Os trabalhos de coleta de resíduos domiciliares, seletivo e hospitalares são executados pelas duas concessionárias Ecourbis e Loga. Diariamente é percorrida uma área de mais de 1.500 km² e estima-se que mais de 11 milhões de pessoas são beneficiadas pela coleta. Cerca de 3,2 mil pessoas trabalham no recolhimento dos resíduos e são utilizados mais de 500 veículos (caminhões compactadores e outros específico para o recolhimento dos resíduos de serviços de saúde).

Coleta Domiciliar Seletiva

A coleta domiciliar seletiva está presente nos 96 distritos do município de São Paulo, cobrindo cerca de 76% das vias. O serviço de coleta domiciliar conta com aproximadamente 6 mil funcionários e 555 veículos. As duas concessionárias responsáveis pela coleta da cidade são: Loga, encarregada pela prestação dos serviços divisíveis no agrupamento Noroeste (Centro, Norte e Oeste) e Ecourbis, responsável pelo agrupamento Sudeste (Sul e Leste); ambas possuem concessão de 20 anos.

Na prática, as empresas recolhem os resíduos recicláveis nas residências e destinam prioritariamente para as 25 cooperativas de reciclagem habilitadas no Programa Socioambiental de Coleta Seletiva da Prefeitura, que ficam com 100% do lucro das vendas dos materiais, gerando renda para cerca de 940 famílias de cooperados.

Os resíduos remanescentes são encaminhados para às duas Centrais Mecanizadas de Triagem da capital (Carolina Maria de Jesus e Ponte Pequena), que são operadas pela cooperativa habilitada Coopercaps. Ao chegarem nas Centrais, os materiais passam pelo processo de triagem, prensagem, pesagem e depois são comercializados pela cooperativa através de um leilão eletrônico.

Cooperativas

Atualmente a Amlurb possui uma rede 25 cooperativas habilitadas, que geram renda para cerca de 900 famílias. A fim de desenvolver profissionalmente os catadores de materiais recicláveis, a autarquia investiu no Reciclar para Capacitar, um programa de formação básica em materiais recicláveis para profissionalizar 2.120 catadores atuantes no município. Em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) foram oferecidos três cursos presenciais simultaneamente em onze Subprefeituras, kit alimentação e auxílio-curso. Esse programa faz parte do convênio com a Subsecretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES).

O programa é uma iniciativa da Amlurb para atingir a meta 28 do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo 2019 -2020, que estabelece a qualificação técnica de 2.100 pessoas na gestão das cooperativas, sistema de monitoramento de sua sustentabilidade e inserção social de integrante.

Ecopontos

Os Ecopontos são locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, sofás, etc.), poda de árvore e resíduos recicláveis. Nessas estruturas o munícipe pode dispor o resíduo gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de material.

Pinheiros: Pinheiros – Praça. do Cancioneiro, nº 15 (Baixo da PonteEng° Ary Torres); Vila Madalena – Rua Girassol, nº 15 Esquina Rua Luís Murat; Alto de Pinheiros – Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira

Butantã: Jardim Maria do Carmo – Rua Caminho do Engenho, nº 800; Jardim Jaqueline – Rua Walter Brito Belleti; Politécnica – Praça Nilton Vieira de Almeida; Giovani Gronchi – Av. Giovani Gronchi, n.3413, esquina com a Rua José Dias da Costa; Aricanduva I – Rua Professor Alzira de Oliveira Gilioli, n°400

Santo Amaro: Alceu Maynard de Araújo – Avenida Professor Alceu Maynard de Araújo, 330 ao lado da Central de Triagem; Vicente Rao – Avenida Professor Vicente Rao, 308 – sentido Diadema – Baixos do Viaduto Vereador José Diniz; Vitor Manzini – Praça Dom Francisco de Sousa, 6.081 – Final da Av. Washington Luiz, no caminho de acesso à Ponte do Socorro; Pedro Bueno – Rua João de Léry, 503 – esquina das avenidas Pedro Bueno e Jornalista Roberto Marinho