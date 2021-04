As praças precisam de manutenção constante, como podas e roçagem. Para além do fator estético, o abandono pode fazer com que os locais se transformem em criadouros de insetos. Questionados sobre um cronograma de zeladoria, a Prefeitura afirmou que prioriza o atendimento das solicitações feitas pelos munícipes através da Central 156, além de vistorias de rotina, além de incentivar a adoção das mesmas, onde o Butantã ocupa o primeiro lugar.

As praças são um local de lazer, em meio a bairros cada vez mais verticalizados e com concreto e asfalto. Famílias com seus filhos aproveitam o espaço, cães são levados para um passeio. Porém, quando não há cuidado, a grama alta e a manutenção falha de espaços compartilhados pode se tornar um transtorno para a população.

Prefeitura afirma fazer manutenção

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, executa a zeladoria de praças e áreas verdes em toda a cidade, conforme pedidos realizados pelos munícipes, e quando a equipe técnica da subprefeitura verifica a necessidade de manutenção das áreas.

A SMSUB tem priorizado o atendimento das solicitações feitas pelos munícipes através da Central 156, além disso, as equipes programam o serviço quando algum problema é verificado em vistorias de rotina, como roçagem, manutenção do passeio e dos equipamentos que compõem as praças. O replantio de árvores ocorre de forma compensatória, conforme os laudos de árvores removidas por cada subprefeitura.

O orçamento destinado à limpeza das praças abrange a manutenção e zeladoria das áreas verdes da cidade, ou seja, manutenção de podas e áreas ajardinadas, como gramas, mudas, flores. Atualmente, são 10 equipes disponíveis para os serviços na Subprefeitura Butantã, 14 em Pinheiros e 11 em Santo Amaro.

De acordo com o último levantamento realizado no último semestre de 2020, existem cerca de 522 áreas verdes e praças no Butantã, 193 em Pinheiros e 179 em Santo Amaro. Os Dados Abertos da Prefeitura apresenta a relação das áreas concedidas temporariamente à iniciativa privada, através de termos de cooperação: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/termos-de-cooperacao-doacoes-e-comodatos-subprefeituras.

Orçamento

Já a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informa que o orçamento destinado à zeladoria de Parques de Santo Amaro é de aproximadamente R$ 1,6 milhão; Butantã, R$ 1,6 milhão e Pinheiros, R$ 260 mil. O orçamento para manutenção de parques é constituído de limpeza externa, manejo de árvores e corte de grama e cada contrato de prestação de serviços engloba diversos parques e regiões.

Quantos aos espaços verdes nestas Subprefeituras: Butantã, 10 parques; Pinheiros, 3 parques e Santo Amaro, 4 parques. Na região, os espaços verdes que possuem parceria para manutenção e zeladoria são os Parques Alfredo Volpi e Parque do Povo

Os cronogramas de manutenção e zeladoria dos Parques são definidos pelas equipes técnicas juntamente com o apoio de engenheiros agrônomos responsáveis pela lavratura de laudos de manejo arbórea. Os serviços de podas e replantios nestes espaços são feitos de acordo com a necessidade especifica de cada local.

Adote uma Praça

A Prefeitura de São Paulo inovou ao apresentar o “Adote Uma Praça”, em 2017, programa que foi implantado com o objetivo de aumentar a conservação de áreas verdes na capital e desburocratizar os processos de adoção. Até o dia 20 de janeiro de 2021, foram adotadas 1.202 praças e o Butantã foi a subprefeitura que conseguiu maior número de empresas que cuidam de dezenas de áreas verdes. Nos novos termos estão descriminados serviços de zeladoria de canteiros centrais, área livre municipal entre ruas e praças públicas, que receberão manutenção e conservação da área, limpeza, poda de árvore, revitalização de plantas rasteiras e o paisagismo completo.

Como o aprimoramento do programa “Adote uma Praça”, as adoções foram desburocratizadas. A nova regra permite que o interessado apresente na Subprefeitura responsável pela área pretendida apenas o nome, RG ou CNPJ e endereço da residência ou empresa. A solicitação deverá ser analisada em um prazo máximo de cinco dias úteis. O objetivo da nova gestão é que cinco mil áreas verdes, de todas as regiões da cidade, sejam conservadas por parceiros durante os quatro anos da gestão.

O programa requer que empresas, por meio de Termos de Cooperação, assumam o compromisso de cuidar do espaço durante um ano. Em troca, terá direito, se desejar, a uma placa no local com nome da empresa, instituição, nome pessoal ou da família, de acordo com a Lei Cidade Limpa