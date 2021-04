O Parque Villa-Lobos, situado na Zona Oeste da capital paulista, completa 33 anos de existência agora, no mês de abril. O espaço de 732 mil m² abriga, por exemplo, uma área completa de esporte e lazer: são 18 equipamentos para uso ao ar livre: 7 quadras de tênis, 4 de basquete (3×3), 1 de basquete comum, 1 de vôlei, 2 de vôlei de areia, 1 campo de futebol de areia e 2 quadras de futsal. O visitante pode conferir também espaços com playground, aparelhos de ginástica, pista de cooper, tabelas de street basketball e muito mais.

Para quem gosta de apreciar a natureza, uma opção dentro do parque é conhecer bosque com espécies nativas de Mata Atlântica. Destaque também é o Circuito das Árvores, uma passarela elevada que, no ponto mais alto, chega a ter 3,5 metros de altura, e 120 metros de extensão. Durante o passeio, é possível ver árvores e aves de diversas espécies. Há também um espaço ao ar livre ‘Ouvillas’, com espreguiçadeiras e bancos para ouvir os clássicos do compositor Heitor Villa-Lobos, homenageado com o nome do espaço.

Outros atrativos são o Orquidário Ruth Cardoso e a Biblioteca Villa-Lobos, que foi escolhida entre as cinco finalistas de melhor Biblioteca pela IFLA / Unesco, em 2018. O espaço abriga ainda um anfiteatro aberto com 750 lugares, para shows. Já passaram pelo Villa-Lobos eventos e artistas como Cirque du Soleil, Rock Sprit, São Paulo Fashion Week, BB Seguros Blues e Jazz Festival e Verão Cartoon Network, entre outros.

Antes de se tornar parque, o espaço onde está localizado o Villa-Lobos era um de depósito de resíduos de construção e materiais dragados do rio Pinheiros e se tornou um exemplo de recuperação ambiental em área urbana.

Por conta das restrições da pandemia da Covid-19, não haverá programação para celebrar a data.

Histórico

O Parque Villa-Lobos ocupa uma área de 732 mil m2, equivalente a mais de 114 campos de futebol de padrão internacional. É exemplo de recuperação ambiental em área urbana, pois até 1988 no local eram depositados resíduos de construção e materiais dragados do rio Pinheiros.

Foi aberto ao público em 1995, parcialmente implantado e concluído em 2006. Atualmente predominam bosques, alamedas, jardins e gramados para o lazer ao ar livre. Excedem 35 mil árvores com diversidade de mais de 150 espécies, a maioria nativa.

As flores desabrocham em diferentes épocas do ano embelezando o parque constantemente, atraindo borboletas e outros insetos que polinizam as plantas e alimentam a fauna local. As espécies frutíferas auxiliam na recuperação da flora e da fauna do parque, tendo sido identificadas mais de 25 espécies de aves, sendo a presença dos pássaros um dos indicadores da melhor qualidade ambiental da área.

Em 2013 a área vizinha ao Parque Villa-Lobos transformou-se no Parque Urbano Candido Portinari, com fácil acesso a partir da estação CPTM Villa-Lobos/Jaguaré. Foi implantado em menos de um ano, com aproveitamento de infraestrutura existente da época em que abrigou o canteiro de obras do Metrô.

O plantio das primeiras 1.000 mudas de árvores foi sem custos para o Estado, tratando-se de compensação ambiental de uma empresa, com manutenção por 12 meses. Posteriormente outras empresas, voluntariamente plantaram mais 2.000 mudas nativas, com manutenção por 24 meses.