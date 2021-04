O HCFMUSP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foi apontado em 7º lugar entre as melhores instituições públicas e particulares do Brasil – revela avaliação da revista americana ‘Newsweek’. Se levar em conta apenas hospitais públicos, o HCFMUSP está em primeiro lugar.

A pesquisa global é realizada anualmente em parceria com empresa alemã ‘Statista’, especializada em dados de mercado e consumidores. A lista completa dos Melhores Hospitais do Mundo 2021 (The World’s Best Hospitals 2021) é resultado de levantamento de dimensão internacional.

A editora-chefe da publicação, Nancy Cooper assinalou: “Como os eventos de 2020 deixaram claro, nossas vidas e as de nossos entes queridos podem depender do tipo de assistência médica a que temos acesso. Os 2.000 hospitais mencionados nesta lista – que cobre 25 países – se destacam por sua excelência consistente, incluindo médicos renomados, cuidados de enfermagem de primeira linha e tecnologia de ponta”.

Além do Brasil, foram pesquisadas instituições médicas de outros 24 países: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Suíça, Coréia do Sul, Japão, Cingapura, Austrália, Israel, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Tailândia, Itália, Índia, Espanha, México, Polônia, Áustria, Bélgica e Holanda.

A revista Newsweek e Statista utilizam metodologia baseada em três principais dados para a avaliação: recomendações hospitalares de colegas (foram pesquisados on-line 74.000 médicos, gerentes hospitalares e profissionais de saúde); experiência do paciente (satisfação dos pacientes) e os chamados KPIs médicos (segurança do paciente, medidas de higiene e qualidade do tratamento).

O Complexo HC ocupa uma área total de 600 mil m² com cerca de 2.400 leitos distribuídos entre os seus 8 institutos especializados e 2 Hospitais Auxiliares. A construção do Hospital das Clínicas foi planejada desde 1915, com a assinatura de um convênio entre o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação Rockfeller, para a edificação da sede da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Fazia parte deste acordo a construção de um hospital-escola para o aprimoramento dos estudantes e assistência médica gratuita à população carente da capital e do interior.

Em 25 de janeiro de 1928 foi lançada a pedra fundamental do edifício da Faculdade de Medicina, sendo esta inaugurada em 15 de março de 1931, à Estrada do Araçá, hoje Avenida Dr. Arnaldo.

Somente em 1938, na Interventoria Federal do Dr. Adhemar Pereira de Barros foi iniciada a construção do Hospital das Clínicas.

O HCFMUSP foi criado pelo Decreto nº 13.192, de 19 de janeiro de 1943, e desde a sua inauguração oficial, em 19 de abril de 1944, vem avançando e consolidando-se como centro de excelência e referência no campo de ensino, pesquisa e assistência.