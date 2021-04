A Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do Brasil e do mundo, dá continuidade ao seu robusto plano de expansão e anuncia sua entrada em mais um mercado da América Latina: a Colômbia. Após investimento de mais de 300 mil dólares, a companhia inicia sua operação com modelo de negócio próprio, que conta com sede na capital Bogotá.

Com mais de 16 anos de atuação, a companhia – que cresceu nos últimos cinco anos em torno de 85% ao ano, alcançando um faturamento de R$ 990 milhões em 2020 – acredita no potencial do mercado latino, visto sua grande participação no setor de serviços de beleza. Desta forma, além das características semelhantes com hábitos cotidianos pelos consumidores da região, como a depilação, a experiência positiva em países que já atua, como é o caso da Argentina desde 2018, ampara essa expansão.

“Como parte do nosso plano de crescimento, buscamos a expansão não somente no Brasil, mas como em outros países, como é o caso da Colômbia. Estamos felizes com essa nova operação e empenhados para continuar trilhando um caminho de sucesso e ser uma empresa reconhecida pelo elevado padrão de qualidade com os diversos públicos – incluindo o masculino, que atualmente é 12% de nossa base de clientes na Colômbia”, comenta Ygor Moura, Presidente da Conselho de Administração e Sócio Fundador da Espaçolaser.

“A Colômbia ocupa o 3º lugar na América Latina em consumo de cosméticos com 1,0% per capita. Por isso, entendemos que há um grande potencial de crescimento no mercado, assim como que o autocuidado é um hábito forte no país”, afirma Paulo Morais CEO e sócio fundador da Espaçolaser. “Queremos que os Colombianos conheçam nossa tecnologia exclusiva: além da máquina GentleMax Pro Candela, que permite a combinação de tecnologias Alexandrite e ND-YAG em um dispositivo, o nosso gás criogênico que é utilizado para resfriar a área antes de receber o laser, tornando o tratamento mais confortável”, complementa Paulo.

Vale destacar que a empresa espera continuar crescendo em todos os países em que atua, inclusive na Colômbia, onde seu objetivo é alcançar o reconhecimento a partir de uma entrega superior por meio de um serviço de qualidade, sustentável e acessível, baseada também em resultados que são visíveis a partir da primeira sessão de depilação.

A Colômbia é o segundo país em que a Espaçolaser atua internacionalmente e o terceiro mercado da América Latina com o Brasil. Ao todo, a companhia conta com mais de 590 unidades no Brasil, além de seis unidades em operação na Argentina sob a marca Definit, e a recém-inaugurada operação da Colômbia, que opera em modelo proprietário.

Para mais informações, acesse: https://www.espacolaser.com.br/.