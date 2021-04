“A Praça Gilberto Dimenstein, inaugurada há pouco em homenagem ao jornalista, está se tornando um depósito de lixo. Não há um só dia que não se veja sacos e outros objetos no logradouro. Recentemente, uma das próprias placas que nomeiam o ‘point’ foi ao chão, além de lixeira e galão de água para lavar as mãos. Não é só o poder público. A atitude ambiental e de memória ao bairro devem partir da comunidade, da consciência de cada pessoa, principalmente dos cidadãos moradores do entorno desses pequenos respiros verdes. É bom lembrar: descarte de lixo irregular em espaço público é crime ambiental.”

Prefeitura responde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), informa que, nesta segunda-feira (12), realizou o serviço de capinação de meio fio na Praça Gilberto Dimenstein, que ocorre trimestralmente, e removeu os resíduos que estavam descartados incorretamente na via. Também foram instaladas duas novas papeleiras no entorno. Foto do trabalho realizado em anexo. O local conta com o serviço de varrição duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, no período diurno.