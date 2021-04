O Piscinão Francisco Morato, de acordo com indicação de moradores locais, sempre exalou cheiro desagradável. Há muita água com esgoto acumulado, junto com lixo a céu aberto no seu interior. A Prefeitura reitera que faz limpeza com regularidade, porém, registros fotográficos apontam ao contrário, mostrando os péssimos serviços feitos. Bombeamento de água acumulada no local não está sendo feita e problema se arrasta por vários meses. Bombas estão quebradas? Equipamentos não funcionam? Descaso total do Executivo. E mais um agravante, pois de acordo com a Prefeitura, o contrato de limpeza do Piscinão da Subprefeitura do Butantã encontra-se suspenso.

Evitar inundações

Quando chove demais os córregos enchem rapidamente e podem transbordar, provocando inundações nas áreas vizinhas. É para evitar isso que os piscinões são construídos, para armazenar o excesso de água e, consequentemente, evitar enchentes. Na média contam com uma capacidade total de 5,3 milhões de m³. No entanto, eles precisam estar sempre livres dos detritos e do lixo que costumam chegar junto com as águas e que podem reduzir sua capacidade de armazenamento.

Limpeza mal feita

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Butantã, informa que a limpeza do Piscinão Francisco Morato foi feita na no dia 30 de março, mas sujeira, lixo e água suja misturada com esgoto continuam no local, exalando cheiro forte por toda a área. A administração regional afirma que também realiza os serviços de lavagem e limpeza de galerias e poços de visitas próximas ao Piscinão, em média, a cada 15 dias. Esses serviços são intensificados em períodos de chuva. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Coordenadoria Regional (CRS) Oeste informam que foi realizada a vistoria do referido piscinão, no dia 17 de março, e não foram encontradas condições para proliferação de animais sinantrópicos. A Vigilância em Saúde Ambiental do Butantã realiza o monitoramento mensal dos córregos e outros potenciais criadouros de mosquitos. Mas na verdade, o local atualmente é um verdadeiro criadouro de insetos, com água suja parada colocando em perigo para toda a população, mesmo em tempo de pandemia. Descaso total da Secretaria da Saúde e CRS.

Fotografias apontam esgôto a céu aberto. Subprefeita Janaina precisa tomar providências

Entretanto, registros fotográficos feitos na semana passada pela reportagem do Grupo 1 de Jornais, apontam para o acúmulo de agua com esgoto no local. Os rios Pirajussara e Poá, onde estão os dois Piscinões (Francisco Morato e Campo Limpo) tem o seu leito mais alto. Assim, quando os piscinões enchem, muita água fica retida em seu interior e precisa ser bombeada artificialmente de volta, ou retirada com caminhões tanque, o que nunca acontece. A Subprefeitura tem conhecimento do fato? Sabe se tem bombas no local? Se estão funcionando? É interessante que a subprefeita Janaina Lopes De Martini se dirija até o local, para sentir o cheiro fétido o ano inteiro e notar a poluição que causa ao local, sendo um criadouro de insetos, que provocam inúmeras doenças como dengue e outras.

Questionados sobre o acúmulo de água, o Executivo informa que o contrato de limpeza de Piscinão desta Subprefeitura encontra-se suspenso. Não foi informado prazo para restabelecimento do serviço. Registramos a informação que no dia 29 de fevereiro de 2020, a Prefeitura publicou, no Diário Oficial do Município, o edital da Parceria Público-Privada (PPP) de piscinões (ou reservatórios de águas pluviais) da capital. Porém, o da Francisco Morato, desde aquela data, não consta no edital. Novamente descaso com a população do Butantã e do vizinho município de Taboão da Serra, que também sofre com as consequências do abandono pelos órgãos públicos.