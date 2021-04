A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais e o leitor e morador do bairro José Roberto Cerrrato, estão incentivando publicações de fotos antigas da história de Pinheiros e região. Participe! Envie sua contribuição para leitor@grupo1.com.br ou redes sociais da Gazeta de Pinheiros.

“Anos 50, bonde (com propaganda do refrigerante Crush) passando na Av. Dr. Arnaldo, em frente a Faculdade de Medicina, prédio a direita! Transporte já era lotado!” José Roberto Ceratto