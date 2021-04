A covid-19 é um inimigo invisível e os riscos de contágio aumentam muito em ambientes fechados com aglomeração. Não é permitida a abertura de casas noturnas ou locais voltados à realização de eventos ou recepções. Entretanto, festas são denunciadas pela população, principalmente na região oeste, que acontecem de forma clandestina na Vila Madalena e Pinheiros.

Moradores relatam eventos irregulares

“Festa clandestina rua Wizard na madrugada dia dia 11. Já liguei uma 8 vezes para a policia e não atendem”. M.E.R.

“Chama a imprensa e filma, inclusive chamando a polícia, e envie para a mídia”. D.L.F.

“Liga para Vigilancia Sanitária 0800 771 3541 , e para o PSIU.” B.D.P.

“Na rua Francisco Isoldi também está tendo festa”. P.S.

“As pessoas que forem nessas festas pegam COVID e matam os próprios pais. Só tenho pena desses ignorantes e também dos leitos que podiam não serem ocupados.” M.C.

Polícia encerra festas clandestinas

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que as ações de policiamento foram intensificadas na Capital e em todo o Estado com vistas ao cumprimento das determinações estabelecidas pela fase emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid-19 e para proteger a população. A Polícia Militar continua a prestar apoio às ações da vigilância sanitária, Procon e demais órgãos municipais de fiscalização. No domingo (11), foram encerrados 12 eventos ou festas clandestinas na capital paulista. O trabalho integrado das forças de segurança resultou em 15 suspeitos presos, sendo um deles procurado pela Justiça.

No período, também foram vistoriados 10.915 de veículos, sendo localizados 103 produtos de roubo e furto. Ao todo, foram apreendidos 5,16 quilos de drogas na cidade de SP. As denúncias contra festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais podem ser feitas pelo telefone 0800-771-3541 ou e-mail ao Centro de Vigilância Sanitária (secretarias@cvs.saude.sp.gov.br) e também pelo site do Procon (www.procon.sp.gov.br). A PM segue com o atendimento de emergências de segurança pelo 190.

Comitê de Blitze

Criado no dia 12 de março, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o Comitê de Blitze tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas da fase emergencial e evitar a propagação do coronavírus.

Integram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo. Pelo Governo do Estado, atuam profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.