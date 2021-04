A Estação Vila Sônia deve atender um público de cerca de 90 mil pessoas por dia, quando em operação total. A ampliação da Linha 4 – Amarela até o local havia sido prometida para dezembro de 2020, com funcionamento iniciando em janeiro. Depois ficou para março, houve prorrogação para maio e agora, a nova previsão é somente para dezembro deste ano. Apesar de estar com as instalações prontas e na fase de limpeza, o Governo do Estado culpa a concessionária ‘ViaQuatro’, que opera o ramal, que alega não receber dos fornecedores equipamentos para implantação de sistemas como energia, comunicação e sinalização. Outra justificativa decorre de problemas relacionados à pandemia e o não cumprimento de prazos.

Segundo material divulgado no final do ano passado, pela Secretaria dos Transportes, em dezembro seriam concluídas as obras civis da estação terminal da Linha 4-Amarela, de mais 1,5 km de vias, do terminal de ônibus e a ampliação do pátio de manutenção. Não há confirmação sobre o estado atual das obras, mas todos que passam pelo local notam a conclusão praticamente das obras civis, recapeamento da Av. Francisco Morato, tunel de acesso dos ônibus pronto e tudo em estágio de limpeza. E perguntam: só em dezembro? Não é muito atraso? A população vai ser novamente penalizada?

A culpa é sempre da pandemia e fornecedores

Porém, a nova previsão de entrega da estação é dezembro de 2021. De acordo com a Secretaria, o problema ocorreu com os fornecedores da ‘ViaQuatro’.

“Dada a realidade da pandemia, encontramos dificuldades com quase todos os fornecedores, inclusive com os internacionais, pois muitos deles pararam. Um deles, que é especificamente a ‘Siemens’, que no início do ano passado paralisou por um período. E isto nos afetou bastante, especialmente na Vila Sônia. A Siemens se pronunciou dizendo que só seria possível entregar em junho do ano que vem, mas nesse esforço concentrado que todos fizemos, então, nós vamos inaugurar a Estação Vila Sônia em dezembro deste ano, em uma operação monitorada” informou o Secretário de Transportes, Alexandre Baldy.

Histórico

As obras da Linha 4-Amarela começaram em 2005, marcadas por acidentes. O episódio mais grave ocorreu em 2007, quando uma cratera de 80 metros de diâmetro e 30 de profundidade se abriu no canteiro de obras da Estação Pinheiros, engolindo caminhões e matando sete pessoas. Além das mortes, 66 imóveis tiveram a estrutura abalada de seus imóveis.

No dia 25 de maio de 2010, foi inaugurada a Linha 4-Amarela. De início, havia apenas a operação entre as estações Faria Lima e Paulista. Hoje, o traçado do ramal compreende as paradas Luz, República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã e São Paulo-Morumbi.

As promessas para a

linha 4 chegar a Taboão

A chamada ‘Fase 3’ conta com 2,7 quilômetros a partir do futuro terminal Vila Sônia. A extensão até Taboão da Serra, com uma parada intermediária, foi prometida também em anúncio do ex-governador Geraldo Alckmin em maio de 2012, a um custo de R$ 1,2 bilhão. E já se vão mais de 9 anos de promessas.

Em 29 de julho de 2014, um vídeo foi publicado pela ‘ViaQuatro’ com os detalhes da extensão até Taboão. O novo trecho beneficiaria cerca de um milhão de pessoas, a maioria de baixa renda, dando melhor acesso a novos empregos e educação. Hoje, entre Taboão da Serra e o centro de São Paulo, uma pessoa gasta 1h35; com a extensão da linha, esse tempo cairá para 24 minutos.