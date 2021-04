Quando uma pessoa opta pela adoção de um cão ou gato, tem que estar consciente de que será o responsável pelo animal em todas as etapas de sua vida. Promovendo a guarda responsável, que é o conjunto de regras básicas que deve ser seguido pela família que decide ter um animal de estimação, a fim de garantir a saúde física e mental, a segurança e o bem estar do novo membro da família. Isso inclui alimentação adequada, água, higiene, vacinação, evitar fugas, cuidados médico-veterinários, atenção e muito carinho.

Centro Municipal de Adoção

O processo para adotar continua na cidade. Por causa da Pandemia por covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus), a visitação dos animais do Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos foi suspensa. No entanto, a COSAP se adaptou para o período de isolamento social.

São mais de 200 animais (entre cães, gatos, cavalos e porcos) que ainda esperam por uma família, muitos deles há mais de dez anos. O processo de adoção é simples: O primeiro passo é buscar o serviço “Adotar cães e gatos” no menu do Portal SP156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=3676). Ali mesmo você encontra o link que dará acesso a galeria de imagens e informações de alguns animais disponíveis para adoção.

Formulário

Em seguida, basta preencher um formulário online descrevendo, entre outras informações, o nome ou perfil do animal que deseja adotar. A equipe da COSAP irá avaliar as informações, com o objetivo de reduzir as chances de devolução dos animais. Se não for detectada nenhuma incompatibilidade, o processo de adoção prossegue, com o agendamento da visita para que o futuro tutor conheça o seu novo amigo.

No dia agendado para interação e possível conclusão do processo, o tutor deverá providenciar uma coleira, no caso de cães, ou uma caixa de transporte, para gatos, além do pagamento de taxa administrativa de R$ 25,50 por animal adotado.

O Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos está localizado à rua Santa Eulália, 86 – Portaria 2, no bairro de Santana, mas voltamos a dizer, enquanto a pandemia durar, o local receberá apenas visitas agendadas.

Adoção

A adoção é um dos pilares de atuação da COSAP e, sem dúvida, uma atividade que requer esforço e amplo envolvimento do poder público com a sociedade civil. Isso porque o alojamento municipal não é um lar definitivo, ao contrário, a estadia deve ser de curta permanência. Esses animais precisam de amor, de companhia, de famílias amorosas e responsáveis.

Ao adotar é dada uma chance de recomeço ao animal escolhido. Além disto, há filas de espera na Divisão de Zoonoses (DVZ) para remoção de animais em vias públicas ou por determinação judicial (casos de acumuladores, maus tratos, etc.). Todos os animais são castrados, vacinados, vermifugados, identificados por microchip e possuem Registro Geral do Animal (RGA), conforme Lei Municipal nº 13.131/01.

Apesar de a maioria das famílias que procuram a Cosap terem preferência pelos filhotes, a coordenadora da Cosap, Analy Xavier, afirma que são muitas as vantagens de adotar um animal adulto.

“A gente já sabe o tamanho que ele vai ficar. É diferente de se adotar um bebezinho fofo, pela empolgação, e ele cresce muito. Não tem como controlar isso. Além disso você já conhece o temperamento, já sabe exatamente como ele é, isso para a adoção é muito importante, para que seja compatível o perfil do adotante com o perfil do animal”, explica.

“Os animais adultos também fazem menos bagunça, destroem menos objetos, e são mais resistentes às doenças. Fora a vantagem de você dar uma nova oportunidade para um animal que é negado e rejeitado, por já ser adulto. A forma como eles nos dá amor é tão gratificante, que eu diria que os adultos, e especialmente os mais velhos, são mais resilientes. É perceptível a retribuição e a gratidão que eles demonstram quando têm uma oportunidade com uma nova família”, disse Analy.

Outros modos de adoção

Marina Inserra Adotedog possui uma página no facebook e no instagram onde promove a adoção. Para se candidatar, enviar mensagem para o email marinainserraadotedog@gmail.com para receber e responder o questionário de adoção.