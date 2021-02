A cidade de São Paulo está oficialmente confirmada como uma das sedes do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA até 2025. Na próxima temporada, a corrida ocorrerá no dia 14 de novembro de 2021. O GP do Brasil passa a se chamar Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo.

“É uma enorme alegria poder anunciar que Interlagos continuará a sediar prova da categoria mais importante do Automobilismo mundial. Fizemos um grande esforço para manter a corrida na nossa Cidade. Aqui temos infraestrutura para turistas e serviços de boa qualidade. Acreditamos que a realização do Grande Prêmio, além de divulgar a cidade para todo o mundo, vai trazer contribuições importantes para a geração de empregos e renda para a população. Temos estudos que mostram que para cada R$ 1,00 investido no GP de São Paulo temos o retorno de R$ 5,20 para a economia local”, diz o prefeito Bruno Covas.

A Fórmula 1 é um evento com grande potencial de atração de turistas e de negócios para a Cidade. De acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas, a edição de 2019 trouxe impacto econômico da ordem de R$ 670 milhões. O levantamento apontou que foram criados 8.500 postos de trabalho diretamente relacionados à competição. Cerca de 12 mil profissionais foram credenciados para trabalhar na prova.

“Temos o prazer de anunciar que a cidade de São Paulo continuará a sediar o Grande Prêmio do Brasil até 2025 e estamos ansiosos para iniciar a parceria com o novo promotor. O Brasil é um mercado muito importante para a Fórmula 1, com fãs devotos e uma longa história do esporte no país. A corrida no Brasil sempre foi um destaque para nossos fãs, pilotos e parceiros e estamos ansiosos para proporcionar aos fãs da Fórmula 1 uma corrida emocionante em Interlagos, tanto em 2021 como nos anos subsequentes,” diz Chase Carey, chairman e CEO da Fórmula 1.

Nessa nova etapa, o Grande Prêmio de São Paulo passa a ser promovido pela Brasil Motorsport, empresa detida por entidades de investimento controladas pela Mubadala, uma empresa global de investimento do governo de Abu Dhabi. A Mubadala possui um sólido histórico de investimentos diversificados, e colocará à frente dessa iniciativa Alan Adler, executivo sênior com relevante experiência no setor de Esporte & Entretenimento no país.

“Estamos muito felizes e entusiasmados em poder trabalhar com a Fórmula 1. A competição acontece desde a década de 80 em Interlagos, e é umas das provas mais respeitadas pelos pilotos. O brasileiro é aficionado por esportes a motor e velocidade, e o Brasil tem uma tradição de ter grandes pilotos, o que criou uma grande legião de fãs do esporte em nosso país. Acredito que, a partir da experiência que temos com importantes marcas globais, podemos fazer um grande trabalho unindo esporte, marcas e entretenimento. Com isso, vamos proporcionar novas experiências para o público, dentro e fora das pistas”, diz Alan Adler.