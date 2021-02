O roteirizador listou orientações importantes para aumentar a segurança no uso do transporte público para o retorno opcional às escolas na cidade de São Paulo

As aulas estão prestes a voltar. E, com elas, precisamos continuar tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação e a disseminação da Covid-19. Por isso, o Quicko App separou dicas importantes para que os alunos possam retornar de forma tranquila às aulas e se protegerem do novo coronavírus.

Na cidade de São Paulo, as aulas presenciais na rede municipal retornam presencialmente no dia 15 de fevereiro. Na rede particular, o decreto estadual permite o reinício das aulas na primeira semana do mês ou simultaneamente com a rede pública.

Vale lembrar que o retorno presencial é facultativo e as escolas devem seguir todos os protocolos sanitários, como: capacidade máxima para o recebimento de alunos deverá ser 35%, uso contínuo de máscaras e álcool em gel, evitar atividades que promova aglomerações e apenas os professores com menos de 60 anos e sem comorbidades.

EVITE AGLOMERAÇÕES E CRIE ROTAS MAIS RÁPIDAS

Antes de sair de casa, use as ferramentas digitais, como aplicativos de Mobilidade Urbana, para traçar os melhores caminhos e criar rotas mais rápidas. Ônibus, linhas de metrô, bicicletas compartilhadas e transportes individuais.

Durante o trajeto, use máscaras de proteção, procure manter distância de, pelo menos 2 metros das outras pessoas, prefira manter as janelas abertas para a circulação de ar e evite contato físico, como apertos de mãos, abraços e beijos.

SAIBA O HORÁRIO

EXATO DO ÔNIBUS

Acompanhe as informações em tempo real para saber o horário exato de chegada do ônibus ao ponto, para não ficar exposto ao risco enquanto espera. Veja ainda a situação de cada linha, como suspensões, atrasos e lotação, e procure viajar nos horários com menos movimento.

CUIDADO AO USAR MODAIS COMPARTILHADOS

Se optar pelo transporte individual com modais compartilhados, evite pedalar em locais com grande concentração de pessoas. Após o uso, não toque no rosto, principalmente em olhos, boca e nariz, antes de higienizar as mãos com água e sabão, sempre que possível, ou álcool em gel 70%.

Quando tossir ou espirrar, não retire a máscara e proteja a boca com a parte interna do antebraço ou com lenço descartável.

Em automóveis, mantenha as janelas abertas para aumentar a circulação de ar e evite contato físico com o motorista.

SE PREPARE

PARA AS CHUVAS

Fevereiro é um dos meses marcado pela instabilidade climática e chuvas intensas. Por isso lembre-se de levar o guarda-chuva para se proteger. Caso esqueça, existem aplicativos, como Quicko e Rentbrella, que ajudam as pessoas a localizar estações para retirarem o acessório de forma gratuita por algumas horas e não se molhar.

REPORTE FALHAS

NO TRANSPORTE

Se encontrar dificuldades durante o trajeto, reporte os problemas, como super lotação do coletivo, atraso nas linhas, defeitos e avarias nos ônibus, por exemplo, para ajudar os órgãos oficiais a solicitar melhorias para que os usuários viajem com toda a segurança necessária.

FIQUE ATENTO AO

SALDO DO BILHETE ÚNICO

Antes de iniciar a viagem cheque o saldo disponível no Bilhete Único. Ao utilizar o celular em lugares com alto fluxo de pessoas, lembre-se de higienizar os aparelhos com álcool 70%.

A Quicko é uma Startup de Mobilidade Urbana que oferece diversas soluções para a pessoa integrar, de forma fácil e simples, diferentes meios de transporte, como táxis, carros de aplicativo, bicicletas, ônibus, trens, Metrô etc., para garantir uma jornada mais rápida e conveniente. (http://www.quicko.com.br)