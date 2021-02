A expectativa de vida no Brasil vem aumentando gradativamente e hoje é de 75,8 anos, um aumento de mais de 30 anos se analisarmos os números do IBGE, que comparou a mortalidade dos brasileiros entre 1940 e 2016. Sobretudo em um ano tão atípico como 2020, destacou-se a importância do envelhecimento com qualidade de vida, a praticar exercícios, mesmo que leves, comer bem, ler e manter amigos e família por perto são algumas das dicas para manter uma vida saudável e feliz.

Para Artur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels, é preciso cuidados redobrados com a saúde dos idosos. “As alterações fisiológicas próprias da idade já deixam o idoso mais propenso a sofrer, por exemplo, com a diminuição de mobilidade e reflexo ou até mesmo tempo excessivo sem nenhuma atividade”. Por isso, além dos cuidados diários oferecidos pelos cuidadores, a Home Angels oferece a seus assistidos uma equipe composta por nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e acompanhantes terapêuticos. Profissionais que tem como principal objetivo trazer maior qualidade de vida e em alguns casos auxiliar na recuperação do assistido.

Confira algumas dicas valiosas da coordenadora técnica Janaina Rosa, que vão auxiliar os idosos a terem mais qualidade de vida e tranquilidade para realizarem suas atividades cotidianas.

1 – Atividades físicas

Essa é uma prática que deveria ser hábito em qualquer idade e se torna ainda mais relevante nessa etapa da vida. O exercício físico leve regular pode ajudar a prevenir doenças como osteoporose e doenças cardíacas. Além disso, durante o exercício físico, nosso corpo libera serotonina, que é o hormônio do cérebro e que regula o humor, auxiliando na prevenção de doenças como a depressão. Mas é importante atenção: lembre-se de que os exercícios mais saudáveis para os idosos são os leves, como caminhadas, hidroginástica, pilates e alongamento

2- Boa alimentação

Depois de certa idade, como o metabolismo e até mesmo a função dos hormônios mudam, algumas necessidades nutricionais do corpo também acabam sendo afetadas. A dica, portanto, é manter uma alimentação saudável e balanceada, equilibrando nutrientes que estimulam a imunidade e preservam os músculos. Além disso, uma alimentação saudável pode prevenir ou mesmo controlar doenças como hipertensão, diabetes, osteoporose e até outras doenças.

3- Consultar periodicamente um médico e realizar exames

Muitos problemas podem ser evitados com consultas regulares e exames médicos preventivos. O monitoramento de um geriatra é fundamental para a realização de exames periódicos, prevenindo o surgimento de possíveis doenças e controlando aquelas que já existem.

4- Sono

Sono de qualidade é essencial para a saúde dos idosos. Quando dormimos, podemos relaxar os músculos e melhorar a nossa memória, consolidando todos os conhecimentos adquiridos anteriormente. A longo prazo, a falta de sono pode levar a efeitos negativos e complicações, como perda de memória, mal-estar, pressão alta e ansiedade.

5- Mantenha hobbies saudáveis

Manter hobbies também contribui para a saúde mental, fazendo que o idoso se sinta feliz e útil. Vale ler livros ou jornais, assistir filmes, praticar palavras cruzadas, jogos, exercícios de memória, entre outros. De qualquer forma, qualquer atividade é bem vinda para manter o cérebro ativo o tempo todo.

