Com uma produção cultural pujante, o Clube Paineiras é conhecido pelo apoio à Cultura e Artes. Um dos principais clubes do continente, o Paineiras coleciona casos de sucesso na literatura, música, artes plásticas, dança e artes cênicas, atividades que atraem milhares de associados.

Pensando nisso, o Clube inaugurou nessa semana um novo Centro Cultural que reunirá toda a atividade cultural paineirense em um mesmo espaço totalmente pensado para fomentar as mais diversas atividades. A arquiteta Elaine Wilke, diretora de Planejamento do clube, e sua equipe, assinam o projeto que contemplou as mais diversas atividades e suas necessidades específicas para criar um espaço multicultural onde as diversas artes possam conviver harmonicamente em um centro de cultura borbulhante e vivo.

O novo Centro Cultural Paineiras é um marco na história do Clube e materializa a visão de longo prazo para o crescimento e evolução da instituição sexagenária. “Nossa visão de futuro se preocupa em modernizar nosso clube mas sempre observando e preservando nosso insubstituível patrimônio histórico. Por isso, tivemos o cuidado de resgatar elementos do projeto original, da década de 60, e integrar perfeita e harmonicamente o passado e o futuro.”, explica Sergio Nabhan, presidente do Clube Paineiras do Morumby.