O Shopping West Plaza realiza no próximo dia 12 de fevereiro a campanha “Doação de Sangue Humano e Pet” em parceria com o projeto “Amor se Doa” e a clínica Pets&Life, com o objetivo de ajudar a abastecer os estoques dos bancos de sangue tanto de pessoas como também dos pets.

A ação tem como proposta fazer um chamado para que os doadores incentivem amigos e familiares a ajudarem outras pessoas e pets, já que em razão da pandemia, houve uma baixa na colaboração de doações de ambos.

Para os humanos, a ação é realizada das 9h às 16h e acontece com agendamento prévio de horários, seguindo as normas de distanciamento social, higiene e controle de fluxo, com todos os cuidados na prevenção contra o coronavírus. O agendamento deve ser feito pelo site Sympla (http://bit.ly/DoacaoDeSangueWestPlaza).

Os interessados em participar da ação precisam ter mais de 16 anos, estar bem de saúde e portar documento de identidade oficial com foto, além de preencher alguns pré-requisitos, como:

• Não fumar por, pelo menos, duas horas antes da doação;

• Não ter ingerido bebidas alcoólicas por, no mínimo, 12 horas antes da coleta;

• Gestantes e lactantes não podem doar (exceto mães de crianças a partir de 1 ano);

• Em caso de ter tido alguma infecção recentemente, a doação é liberada após 14 dias depois do tratamento de antibióticos;

• Não ter realizado procedimentos como aplicação de piercings e/ou tatuagens nos últimos 12 meses;

• Menores de 18 anos só podem realizar as doações mediante termo de autorização dos responsáveis;

• Para os idosos doarem, a primeira doação deve ter sido até os 61 anos.

Já para os cães, a ação acontece durante o período das 10h às 16h, com a presença de um hemocentro móvel localizado no Boulevard do shopping. Cada bolsa de sangue pode salvar a vida de até três cães.

Antes da coleta é realizado o hematócrito (exame que verifica se o cão não possui anemia) e exame físico do animal. Após a doação os cachorros recebem gratuitamente exames de sangue e acompanhamento renal, para garantir um controle geral da saúde do pet.

Para participar da ação os cachorros devem possuir no mínimo 15kg e seguir alguns critérios:

• Ter entre 1 e 8 anos;

• Estar clinicamente saudável;

• Estar vacinado e vermifugado (comprovado pela carteira de vacinação);

• Estar sem pulgas e carrapatos;

• Não ter passado por procedimento cirúrgico recente (nos últimos dois meses);

• Caso seja fêmea, não estar no período de gestação ou com filhotes.

Serviço – Campanha “Doação de Sangue Humano e Pet” – Shopping West Plaza Data: 12/02 Doação de Sangue humano Horário: 9h às 16h Agendamento: Sympla – http://bit.ly/DoacaoDeSangueWestPlaza Doação de Sangue Pet Horário: 10h às 16h Local: Boulevard Endereço: Av. Francisco Matarazzo – Água Branca, São Paulo – SP Mais informações Shopping West Plaza pelo site: www.westplaza.com.br ou pelo telefone (11) 3677 4236.