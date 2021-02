Pensando no novo normal, o Clube Paineiras do Morumby acaba de inaugurar estações abertas de treino funcional para que associados tenham mais uma opção de treino esportivo. Por ser ao ar livre, o novo equipamento garante ainda mais segurança e integra perfeitamente a paisagem exuberante do clube, estrategicamente localizado em área totalmente arborizada, cuja sombra garante maior conforto durante os treinos.

O equipamento permite inúmeras combinações de treino, com possibilidades de diferentes exercícios, desde alongamento nas barras até abdominais e barras livres. O deck estendido ainda permite treinos de solo.

“Buscamos não apenas atender, mas prever os anseios de nosso público. E os novos locais vão de encontro à busca por atletas de todos os níveis, de atividades ao ar livre. Além de agradáveis, os exercícios deixam agora os associados mais confortáveis em tempos de pandemia. Por isso, desde o semestre passado, migramos diversas aulas de ginástica para os espaços abertos do clube. E podemos dizer que os esportistas paineirenses estão gostando muito!”, conta Sergio Nabhan, presidente do Clube Paineiras e vice-presidente do Sindi Clube – Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo.