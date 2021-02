Num ano tão tumultuado e atípico o Clube Paineiras do Morumbi comemorou seus 60 anos. Aniversário tão representativo para tantas pessoas, associados e colaboradores.

Foram plantadas 6 mudas de paineiras simbolizando essa data; e neste ano de 2021 a árvore ipê que foi plantada em homenagem a um anjo de luz, Verônica Carloto Araujo Braghetto, ao seu legado e a sua família. Verônica representa todas as mulheres vitimas de câncer de mama que bravamente enfrentam a doença e lutam pela cura.

O Ipê em tupi significa árvore cascuda, forte e é a árvore símbolo do Brasil.

Este nosso exemplar representa a força de um ser humano que mesmo brevemente ensinou tanto a tantos.

Verônica em seus 32 anos de vida trouxe luz, alegria e mostrou coragem ao carregar sua cruz. Criou no meio do seu tratamento o Projeto Mulier para apoio as mulheres vítimas de câncer. Em sua batalha lembrou-se de que poderia ajudar outras pessoas e assim o fez.

Sublinhou a importância da família, do amor, do companheirismo em cada etapa e sua gratidão a todos. Enfrentou tudo com a alegria de uma alma feliz.

Homenageamos Verônica como exemplo de vida, fé e amor ao próximo.

O DASP ( Departamento de Assistência Social do Clube Paineiras) tem esse pilar : o amor em todas as suas formas.

Todos os anos o DASP em parceria com o Departamento Fitness realiza campanhas em prol de instituições que amparam essas mulheres.

Esse ano colaboramos com a entrega de lenços ao projeto Mulier como forma de reconhecimento a mais um projeto tão inspirador.

Tudo isso com o apoio da Diretoria Executiva representada pelo Presidente Sr. Sérgio Nabhan , a Diretora do DASP Sra. Katia Figueiredo , a Diretora do Meio Ambiente Sra. Leda Prado, a Diretora Fitness Sra. Fernanda Pallis e ao Coordenador de Esportes Sr. Antônio Araujo, pai de Verônica.

Quem quiser conhecer mais do trabalho do DASP, visite a página @dasp.paineiras no Instagram.