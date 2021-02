Em grandes metrópoles, a questão da segurança é sempre uma preocupação. São muitos os casos de arrastões, furtos e assaltos. A Polícia Militar afirma realizar ações constantes nos bairros. Na semana passada, um restaurante em Pinheiros sofreu um arrastão.

De acordo com matéria da Band, o restaurante Arturito, da chef Paola Carossela, sofreu um arrastão na noite do dia 27. Dois homens teriam entrado no local e levado objetos dos frequentadores e o dinheiro do caixa.

Prisão

Em relação ao caso mencionado, a Polícia Militar prendeu em flagrante dois suspeitos de invadir e roubar pessoas que estavam em um restaurante na noite de quarta-feira (27), no Jardim Paulista. Os policiais recuperaram todos os bens roubados e restituíram às vítimas. A dupla foi encaminhada ao 14° DP, que registrou os fatos, e permaneceu à disposição da Justiça.

Policiamento

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública, o policiamento na região mencionada, realizado pela 1ª Cia do 23º BPM/M, é reorientado com base em planejamento estratégico e análise dos índices criminais, com emprego do efetivo nos programas de Rádio Patrulhamento, de Força Tática, Rocam e Policiamento Comunitário. Ações das polícias Civil e Militar na área do 14° DP (Pinheiros) possibilitaram a prisão de 263 suspeitos, a recuperação de 45 veículos furtados ou roubados e a apreensão de 38 armas ilegais, em 2020. Na região, o índice de roubos (outros) teve queda de 35,4% e o de furtos (outros) caiu 52.8% no ano passado em relação a 2019.

De acordo com a SSP, o Governador nomeou 285 policiais civis aprovados em concurso público. As nomeações foram publicadas no DOE (Diário Oficial do Estado) no último dia 28. Entre os nomeados estão: 32 delegados, 54 agentes de telecomunicação, 30 papiloscopistas, 86 auxiliares de papiloscopista e 83 agentes policiais.

A próxima etapa será a posse dos nomeados, que deve ocorrer já na primeira quinzena de fevereiro. Em seguida, eles iniciarão o curso na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), com duração média de seis meses. Após a formação, os novos policiais serão designados para reforçar o efetivo das unidades da Polícia Civil de todo o Estado.

Também está prevista, para o primeiro semestre de 2021, a nomeação de mais 2.700 soldados de 2° classe e 190 alunos-oficiais de outros dois concursos suspensos, dos anos de 2019 e 2020, respectivamente.

Na atual gestão, foram contratados mais de 9,8 mil policiais, sendo 7.729 militares, 1.323 civis e 765 técnico-científicos. Todos já estão em plena atividade, reforçando a segurança no Estado. Além disto, outros 3.587 profissionais passam atualmente por formação, sendo 2.860 policiais militares entre soldados e alunos-oficiais e 727 civis (209 delegados e 518 investigadores).