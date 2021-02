As portas do Hospital Municipal Integrado Santo Amaro já estão abertas à população da região Sul, que ganha sua quinta unidade hospitalar. O objetivo deste equipamento é oferecer ao usuário serviços em toda a linha de cuidado: ambulatório de especialidades clínicas, apoio diagnóstico (com exames laboratoriais, oftalmológicos e de imagens) e clínicas cirúrgicas.

O equipamento, o primeiro da modalidade no município, será entregue em etapas e já está com 100% de suas atividades em funcionamento. Na primeira fase foram disponibilizadas à população salas de consultas, exames e atendimentos, distribuídas em quatro andares (térreo, 3º, 4º e 5º). Com essa estrutura, o hospital está capacitado a realizar cerca de 60 mil atendimentos mensais, sendo mais de 15 mil consultas, mais de 34 mil exames de apoio e imagem, 10 mil exames de coletas laboratoriais e cerca de 350 cirurgias ao mês.

O Hospital Integrado Santo Amaro traz agilidade e reduz prazos de atendimento na Zona Sul da capital e ainda conta com o primeiro Centro Municipal de Referência para Acompanhamento de Portadores de Hemoglobinopatias (CRAPH), em benefício da população adulta de todo o município, que também será um centro de difusão de conhecimento sobre anemia falciforme.

Outros serviços já disponíveis na unidade são as pequenas cirurgias na ala de Hospital Dia – cerca de 350 ao mês – e as cirurgias de maior complexidade. Em dezembro, o hospital passará a assumir as urgências e emergências da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Adulto Santo Amaro. Já atendimentos a urgências e emergências nas áreas de saúde bucal, pediatria e saúde mental permanecerão no edifício da UPA.

São 13 andares, com 90 leitos para internação com atendimento em 15 especialidades clínicas: endocrinologia, reumatologia, oftalmologia, cardiologia, mastologia, otorrinolaringologia, urologia, vascular, ortopedia, proctologia, gastroenterologia, neurologia, dermatologia, pneumologia e hematologia. Também está sendo oferecido atendimento em nove especialidades cirúrgicas, como oftalmologia, ginecologia, ortopedia, cirurgia geral, pediatria, entre outras. O corpo clínico contará com 463 profissionais, sendo 240 médicos.

Um investimento de R$ 1,4 milhão foi realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), para as adequações da primeira fase. Nos equipamentos, rede logística e mobiliários, o valor investido chega a R$ 3,7 milhões para os seis primeiros andares disponibilizados. Outros R$ 6 milhões estão previstos até o término da implantação da unidade. A previsão de investimento total é de R$ 17 milhões mensais de custeio. A administração e gestão ficarão a cargo do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).