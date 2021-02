O BID Invest, membro do grupo BID, concedeu à Sabesp financiamento de R$ 950 milhões para obras e reestruturação previstas no Programa Novo Rio Pinheiros e, também, para instalação de sistemas de geração de energia solar em terrenos próprios, em sua maioria no entorno das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) da Companhia.

O financiamento será dividido em duas partes. A primeira, em um prazo de 14 anos, tem o objetivo de contribuir para a despoluição do Rio Pinheiros e para incorporação das tecnologias de geração solar nas áreas da Sabesp. A segunda, com prazo de 10 anos, refinanciará uma parte da dívida em moeda estrangeira e, consequentemente, reduzirá exposição global ao câmbio.

O BID Invest apoia o financiamento de infraestrutura verde em termos e condições competitivas, além de contribuir para melhorar a sustentabilidade financeira de uma empresa de serviços essenciais. O financiamento de longo prazo em reais (R$), principalmente na atual situação econômica, permitirá à Sabesp continuar desenvolvendo seu plano de investimentos para os próximos anos, ao mesmo tempo em que reduz sua exposição cambial.

No âmbito do programa Novo Rio Pinheiros, o financiamento vai se destinar à implantação das Unidades Recuperadoras da Qualidade da Água em Áreas Informais, cujo objetivo é reduzir a carga orgânica presente em afluentes do Pinheiros. Essas unidades serão instaladas em áreas de ocupação urbana onde não é possível hoje implantar rede convencional de coleta e tratamento de esgoto. Serão cinco unidades na bacia do Rio Pinheiros – mais especificamente nas sub-bacias Jaguaré, Antonico, Pirajussara, Cachoeira e Água Espraiada. A implantação dessas unidades é ação complementar ao trabalho de saneamento executado pela Sabesp no programa Novo Rio Pinheiros, que, até o momento, contemplou 77 mil famílias com coleta e tratamento de esgoto de um total previsto de 533 mil. A previsão é que até dezembro de 2022 o rio esteja despoluído.