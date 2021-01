A antiga Usina da Traição foi concedida à iniciativa privada. O projeto prevê áreas de convivência, comércio e escritórios. Além disso, o espaço pode contar também com um museu de automóveis.

A Usina SP deve ganhar um museus de carros antigos, com entrada a preços acessíveis. Além disso, a Usina ainda deve ter espaço para revendedoras de carros luxuosos, que ainda não possuam lojas no Brasil. Outra iniciativa que pode estar presente é a de um cinema ao ar livre, com filmes exibidos ao longo do dia.

Revitalização

Em novembro, o Governado de São Paulo anunciou a assinatura de contrato para revitalização da antiga Usina da Traição, firmado entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE) e o consórcio Usina São Paulo SPE S.A. O grupo venceu a licitação realizada em setembro e será responsável por implementar espaços de uso público na área de 29.804 metros quadrados, incluindo a cobertura do prédio e o entorno.

“O Governo de São Paulo deixa de gastar R$ 12 milhões por ano, que despende com a manutenção da chamada Usina da Traição, agora rebatizada de Usina São Paulo. Neste espaço será construída uma instalação moderna, impactante, com cafés, bares, restaurantes, lojas, academia, museu e o maior cinema ao ar livre da América Latina”, disse Doria. “A concessão da Usina São Paulo é mais um passo no programa de despoluição do Rio Pinheiros, cujo investimento do Governo do Estado, ao lado da Sabesp, beira R$ 4 bilhões”, completou o Governador.

A revitalização é um dos eixos do Programa Novo Rio Pinheiros, que visa despoluir o canal por meio de um grande projeto de saneamento básico e prevê a implantação de áreas de convivência, comércio e escritórios na região. Também está previsto o aproveitamento da cobertura para implantação de restaurante, bar ou lanchonete e mirante aberto permanentemente ao público.

A proposta vencedora da licitação para concessão de áreas da usina, no valor de R$ 280 milhões, representou um ágio de 1.900%, o que demonstra a confiança do mercado no projeto. O critério para julgamento, após as análises técnicas de qualificação, foi o maior preço ofertado para a parcela (outorga) fixa. O prazo de concessão estabelecido no edital vai até novembro de 2042. Já a remuneração pela concessão será composta de parcelas mensais fixas e variáveis, calculada em percentual do faturamento bruto do empreendimento. O consórcio vai investir R$ 300 milhões nas obras de remodelação do espaço.

O Consórcio Usina São Paulo é formado pelas empresas Kallis Administração e Participações Eireli, Nacional Shopping Planejamentos e Reestruturação de Shopping Center Ltda. e Concessões e Participações BR Ltda.

Módulos

A concessão abrange três espaços com vocações distintas que somam 29,8 mil m². A implantação do projeto será realizada em sete módulos, com previsão de conclusão dos quatro primeiros até o primeiro semestre de 2022.