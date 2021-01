Todo começo de ano é uma nova oportunidade de fazermos diferente. Frequentemente traçamos metas e pensamos em planos, tentando mudar aquilo que nos incomoda. E uma das resoluções mais famosas, sem dúvidas, é a prática de exercícios físicos.

Mas como começar uma nova rotina, que requer bastante foco e determinação, sem desanimar com o passar do tempo? Esta parece ser a pergunta de um milhão de dólares, já que o período de adaptação não é nada fácil. Fernando Medeiros, professor e especialista em exercícios físicos e bem estar, separou algumas dicas importantes para quem quer chegar no fim de 2021 com essa meta cumprida.

1 – Seja realista

“Em diversos levantamentos, os cuidados com a saúde física e mental são sempre os mais lembrados pelas pessoas que querem um recomeço. Os desejos podem ser a prática de exercícios físicos, perder peso, melhorar hábitos de alimentação e sono, parar de fumar e beber, por exemplo. Mas para todos, a dica inicial que eu dou é a mesma: pensar em metas alcançáveis, no máximo duas ou três, e não focar em resultados rápidos”, afirma.

2 – Pense no resultado final

Após esse primeiro passo, é comum que a rotina ande, mas depois de um tempo estacione novamente, segundo Fernando. “Com a correria do dia a dia, a gente sente dificuldades em manter as metas e desanimamos. Minha dica para que os objetivos não se percam ao longo do ano é que a pessoa sempre pense no resultado final”, indica o especialista.

3 – Não se cobre

de forma excessiva

Descobrir novos hábitos e maneiras de se cuidar são outras práticas que fazem a diferença para tornar a rotina mais estimulante. Evitar a autocobrança excessiva também é fundamental, de acordo com Fernando. “Somos seres humanos e não funcionamos de forma linear, avançando e melhorando sem parar. Em determinados dias, podemos ficar com preguiça e comer as tão temidas ‘besteiras’. Isso é natural e não deve ser motivo para nos culparmos o tempo inteiro.”

4 – Permita-se

dias de descanso

Ele indica usar o método da recompensa para os dias em que bate um desânimo, como um jeito de não perder o foco mesmo quando ocorrem essas “escapadas”.

“Se eu mantive uma boa alimentação durante 4 ou 5 dias consecutivos, fiz pelo menos 30 minutos de exercícios diariamente, então posso me recompensar com um dia de descanso, com um dia para comer refeições mais calóricas. Faz muito sentido para um planejamento anual, já que tudo que é restritivo e excessivo nos cansa.

5 – Não tenha

medo de recomeçar

Vale destacar, é claro, que isso não quer dizer que a pessoa deva meter totalmente o pé na jaca e desistir de suas metas. Um dos principais erros de quem planeja criar o hábito da atividade física é ligar o “dane-se” depois de perder um dia de treino ou vacilar na alimentação.

6 – Encare o

exercício como lazer

Quem busca por uma rotina mais saudável e equilibrada ainda precisa virar a chavinha e mudar um pouco a forma de encarar a atividade física. Um dos segredos é pensar nos exercícios como lazer e não como obrigação, para que o momento em questão seja mais leve e divertido. “Vai ser um momento só seu, no qual você pode ouvir uma boa música, assistir a uma série, acompanhar um podcast ou simplesmente pensar na vida”, opina Fernando.

7 – Não deixe de se hidratar

A garrafinha de água também não pode faltar! Carregue sempre uma com você, antes, durante e depois das atividades físicas. “Além do poder da hidratação, sempre que olhar a garrafa, você vai lembrar que deve se cuidar. Assim, ela gera compromisso e se torna um símbolo de saúde”, destaca.

“Costumo dizer o seguinte: se a saúde vai bem, nada vai mal. A saúde física e mental é o principal combustível para executarmos todos os nossos objetivos. Devemos entender que os cuidados com a saúde devem se tornar rotina através de hábitos positivos”, completa.