A cidade de São Paulo conta com espaços exclusivos para a diversão de cães e seus tutores. São mais de 60 locais próprios e mantidos pela Prefeitura para passeios, conhecidos como “ParCães”, espalhados por todas as regiões da cidade, sendo 27 na Zona Sul, 14 na Zona Oeste, 13 na Zona Leste, 12 na Zona Norte e 4 na região central. Veja abaixo os endereços.

Os locais são gratuitos. As restrições aos “ocupantes caninos” são as de cunho legal, pois a Lei nº 11.531, de 11/11/2003, exigem que raças consideradas mais agressivas, como mastim napolitano, pitbull, rottweiller, american stafforshire terrier e animais com raças derivadas das indicadas devem usar focinheira, mesmo que os cães sejam dóceis.

Também devem ser observadas algumas regras básicas como por exemplo: o recolhimento rápido das fezes dos cachorros para diminuir a possibilidade de uma eventual contaminação do solo. O cão também deve ter carteira de vacinas em dia, ser tratado com antipulgas e anticarrapatos.

Dicas importantes

Os tutores são legalmente responsáveis pelas ações e comportamentos dos seus cães, em todos os momentos. Ao entrar ou sair do espaço, os cães devem estar presos à guia. Não são permitidos filhotes de até quatro meses, fêmeas no cio e cães agressivos. Evite passear com os bichinhos nos horários de sol forte. O asfalto pode queimar a patinha deles. Não são permitidos adestradores realizando atividades comerciais. Não é permitido entrar com alimentos, tanto para cães como para seus donos. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto.

De acordo com a Lei 13.131/2001, regulamentada pelo Decreto nº 41.685/2002, todo proprietário de animal é obrigado a vacinar seu cão ou gato contra a raiva.

Além disso, ao ser conduzido em vias e logradouros públicos, eles devem obrigatoriamente usar coleira e guia. Em caso de descumprimento dessa regra, o infrator está sujeito a multa de R$ 100 (cem reais), por animal.

A mesma lei obriga o condutor de um animal a recolher o cocô das ruas e proíbe a permanência de animais soltos, bem como toda e qualquer prática de adestramento em vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso ao público.

ZONA OESTE

Subprefeitura Lapa: Praça Amadeu Decome; Praça Miriam de Barros; Praça Ana Maria Popovic E Praça Paul Klee

Subprefeitura Pinheiros: Praça Guilherme Kawall; Praça Amundsen; Praça Maria Noeli Carli Lacerda; Praça da Mateus Grow; Praça do Pôr do Sol; Praça Horácio Sabino; Praça General Gentil Falcão; Praça Alexandre Gusmão e Praça San Martin.