O tradicional clube social paulista, Paineiras do Morumby, um dos maiores do continente, famoso por infraestrutura de ponta abrigadas em seus 120m2 de área, inicia 2021 com o pé direito, anunciando a entrega de diversas melhorias ao dia a dia de seus 25 mil associados.

Uma das grandes novidades da temporada é a inauguração de um novo Centro Cultural. O projeto arrojado foi concebido para acomodar toda a prolífica produção cultural de seus milhares de associados e frequentadores. Conhecido pelo fomento à cultura e às artes, com expressiva participação de mostras de pintura, escultura, bordado, dança, teatro e música, o clube agora disporá de um espaço totalmente planejado para estimular a criação artística e cultural.

Além do espaço cultural, também haverá a expansão de seu complexo fitness. Como se pode imaginar, o interesse do público em atividades físicas é altíssimo e as modalidades fitness como musculação, pilates, boxe e ginástica são concorridíssimas. O Paineiras já dispõe de uma estrutura bastante completa para atender seus associados e agora finaliza a construção de um novo anexo com mais salas específicas para a prática de atividades como Pilates e Musculação.

E como ninguém é de ferro, depois de tanto treino, sempre bate aquela fominha. Mas nada de estragar o projeto fitness com uma alimentação pesada e altamente calórica. Por isso, junto ao novo espaço Fitness, também ahaverá o restaurante ‘Peixe Ao Cubo’. Considerada uma das melhores gastronomias japonesas da cidade, o novo japa do Paineiras promete conquistar uma verdadeira legião dos fãs da saudável culinária oriental.

“Uma instituição do porte do Paineiras é comparável a uma cidade, pois não para nunca. Trata-se de uma operação bastante complexa. Por isso, nosso trabalho de planejamento e implementação é tão importante, pois queremos sempre nos antecipar às demandas de nosso público e nos manter na vanguarda de nosso segmento, melhorando sempre a qualidade de vida de nossas pessoas”, explica Sérgio Nabhan, Presidente da Diretoria Executiva do Clube Paineiras e também vice-presidente do Sindi Clube – Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo.