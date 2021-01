No último dia 5 de janeiro foi realizada a 156ª Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – Sindi Clube, para Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria e do Conselho Fiscal.

Foram eleitos por aclamação nos termos do parágrafo 2º do art.16, do estatuto social, para cumprirem seus mandatos de 15 de janeiro de 2021 a 15 de janeiro de 2025:

PRESIDENTE:

Paulo Cesar Mario Movizzo, vinculado ao Club Athletico Paulistano.

Vice Presidente:

Sergio Nabhan, vinculado ao Clube Paineiras do Morumby.

Membros do

Conselho Fiscal

André Pannunzio Candido Oliveira, vinculado ao Clube de Campo de São Paulo.

Cesário de Pieri Junior, vinculado ao Círculo Militar de São Paulo.

Gerson Aguiar de Brito Vianna, vinculado ao Clube Ipê.

José Wilson de Souza, vinculado ao Clube Campineiro de Regatas e Natação.

Paulo Roberto Chiaparini, vinculado ao Club Athletico Paulistano.

Roberto Campos Vergueiro de Almeida, vinculado ao Club Athletico Paulistano.