O Chafariz da Misericórdia, também conhecido como “Chafariz do Tebas”, construído por ele em 1792, em aquarela de José Wasth Rodrigues, pintada na década de 1950 Vem aí uma edição especial de O Autor na Praça Virtual Ao Vivo. Será na próxima segunda feira, dia 25/01, às 15h, com transmissão pelo canal do projeto O Autor na Praça no Youtube. Para celebrar os 467 anos da cidade de São Paulo e os três séculos do nascimento de Joaquim Pinto de Oliveira Tebas, vamos realizar uma Roda de Conversa com a participação de Edson Lima, coordenador d’O Autor na Praça, e Moisés da Rocha, presidente da Banda Redonda. Mediada pelo escritor e jornalista Abílio Ferreira organizador do livro Tebas: um negro arquiteto na São Paulo escravocrata (2019) ––, a roda de conversa também contará com intervenções do dinamizador cultural Valter Hylario, um dos criadores, em 2004, da Semana Tebas de Ciência, Tecnologia e Educação; de Rita Teles, do Núcleo Coletivo das Artes Produções, que produziu a participação de Tebas na Jornada do Patrimônio, da Secretaria Municipal de Cultura, em 2020; de Gabriela de Matos, coordenadora do projeto Arquitetas Negras e vice presidente do Instituto de Arquitetos no Brasil (IAB); do artista plástico Lumumba Afroindígena, criador, junto com a arquiteta

Francine Moura, do monumento a Tebas instalado na Praça da Sé em novembro de 2020; e de Jaíra Rodrigues, dramaturga que está escrevendo uma peça sobre Tebas. Durante a conversa, o músico e compositor Namur Scaldaferri, integrante do grupo Madeira de Lei, responsável pelo Samba da 13, no Bixiga, vai interpretar Tebas, o escravo, samba–enredo composto por Geraldo Filme em 1974, que conduziu o desfile da Escola de Samba Paulistano da Glória no carnaval daquele ano, entre outras criações do sambista, um dos fundadores da Banda Redonda, morto em 1995. Tebas, o aniversário de São Paulo e o projeto O Autor na Praça Nascido em 1721, na cidade de Santos, Joaquim Pinto de Oliveira Tebas foi reconhecido como arquiteto pelo sindicato paulista da categoria em 2018, mais de dois séculos depois da sua morte, em 1811, aos 90 anos de idade. Responsável pela renovação estilística da arquitetura paulistana, ornamentou em pedra de cantaria a fachada das igrejas dos três conventos de São Paulo: o de São Bento, o do Carmo e o de São Francisco. Reformou a Matriz da Sé e também construiu o cruzeiro franciscano de nove metros de altura ainda hoje presente no centro histórico da cidade de Itu, no interior de SP, que se encontra em processo de restauro. Graças ao seu talento, conquistou a alforria aos 57 anos de idade, 110 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Ao associar o aniversário de São Paulo ao legado de Tebas, o projeto O Autor na Praça responde a uma reivindicação de Geraldo Filme, que, em depoimento ao programa Ensaio, da TV Cultura, em 1992 (https://www.youtube.com/watch?v=wj–5ILr1z–c), protestou contra a ausência, na história de São Paulo, dos nomes das pessoas que constroem a cidade. A iniciativa também tira do papel a Lei 16.190, que em 2015 inseriu no calendário da cidade uma celebração anual, no dia 25 de janeiro, à memória do negro arquiteto.

Dia 25 de Janeiro, segunda–feira, às 15h. Transmissão pelo canal de O Autor na Praça no YouTube: www.youtube.com/channel/UC2PpC1l_8zxatAJY3Y14Amg