Vem aí uma oportunidade imperdível para que o estudante tire de vez suas dúvidas em relação ao conteúdo cobrado pelo Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, o Enem.

Chamada de E Nem Diga Que Você Não Viu!, a atividade será on-line, com participação totalmente gratuita, e valendo-se de conteúdo do Objetivo. Acontecerá no dia 13 de janeiro, das 14h às 19h, e no dia 20, das 14h às 18h, precedendo, assim, as provas do Enem que acontecem nos finais de semana seguintes.

A programação é ampla e inicia-se bem cedo nos dois dias:

ü Das 7h à meia-noite ocorre o Simulado Aberto ENEM. Por meio dele, o estudante, de qualquer localidade, testa seus conhecimentos e vivencia como é o clima do maior vestibular do Brasil.

A flexibilidade do horário proporciona ao internauta a liberdade de escolher em que momento participar, de forma a não perder o simulado tampouco as demais atividades propostas. O gabarito sai na hora!

ü Palestras interativas com renomados professores do Objetivo, envolvendo todas as disciplinas das quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias.

ü Apresentação Quebra-Gelo: entre uma palestra e outra, nada melhor que uma paradinha para relaxar. E é justamente neste momento que especialistas executarão atividades de relaxamento e de apoio psicológico. Em minipalestras, com duração de cinco minutos, eles darão dicas para meditação e respiração, para alimentação nos dias do Exame, além da indicação de filmes, séries e games que contribuem com a fixação do aprendizado.

Para participar do Simulado e das palestras, o vestibulando deve apenas inscrever-se pelo link https://www.unip.br/eventos-unip/enem-unipobjetivo/ e usufruir de todo esse universo de estudo, informação e conhecimento.

Acompanhe a seguir a programação e não esqueça de participar também do Simulado

13/01/2021

SIMULADO ABERTO ENEM: das 7h à meia-noite

ABERTURA DAS PALESTRAS: 14h

PALESTRA (14H10): Linguagens no ENEM: dicas para arrasar na prova – com Prof. Laudemir Guedes Fragoso, do Curso e Colégio Objetivo de São Paulo e de Ribeirão Preto.

QUEBRA-GELO (14H55): Dicas de Psicologia Positiva

PALESTRA (15H): Dicas para a nota mil na Redação do Enem – com Profª Paula Nogueira, do Curso e Colégio Objetivo.

QUEBRA-GELO (15H55): Cuidados com a saúde e com a alimentação, com Profª Renata Marques, da Universidade Paulista – UNIP.

PALESTRA (16H): Prova de Língua Estrangeira do ENEM: O que esperar?, com Prof. Sidney de Campos, do Curso e Colégio Objetivo.

QUEBRA-GELO (16H55): Dicas de séries e filmes, com Prof. Ricardo Felipe Di Carlo, do Curso Objetivo.

PALESTRA (17H): Dicas finais para as provas de História, Filosofia e Sociologia no Enem, com Prof. Ravy de San Juan, do Curso e Colégio Objetivo.

QUEBRA-GELO (17H55): Cuidados com a saúde para manter a imunidade em alta antes do Enem – com Profª Roberta Sessa, da Universidade Paulista – UNIP.

PALESTRA (18H): Mandando bem na Geografia do Enem, com Prof. Eduardo Britto, do Curso Objetivo e da Universidade Paulista – UNIP.

ENCERRAMENTO (18h50): Aula de Alongamento com Profª Lílian Silva, da Universidade Paulista – UNIP.

20/01/2021

SIMULADO ABERTO ENEM: das 7h à meia-noite

ABERTURA DAS PALESTRAS: 14h

PALESTRA (14H10): A matemática no Enem: dicas e potencialidades, com Prof. Marcelo da Silva Melo (Prof.Guará), do Curso Objetivo.

QUEBRA-GELO (14H55): Controle da ansiedade e técnicas, com Profª Reginandréa Vicente, da Universidade Paulista – UNIP.

PALESTRA (15H): Física no Enem: panorama e postura, com Prof. Thomas Haupt, do Curso e Colégio Objetivo.

QUEBRA-GELO (15H55): Dicas de memorização e concentração, com Profª Reginandréa Vicente, da Universidade Paulista – UNIP.

PALESTRA (16h): Quer mandar bem em Química no Enem?, com Prof. Nabil Rizeg Saba (Prof. Soró), do Curso e Colégio Objetivo.

QUEBRA-GELO (16H55): Dicas para aliviar a tensão muscular -, com Prof. Cristiano Baldan, da Universidade Paulista – UNIP.

PALESTRA (17H): Tendências da Biologia nas Ciências da Natureza: um percurso em conteúdos e dicas para as grandes provas, com Profª Mônica Segantini Bertoldo (Profª Moni), do Curso e Colégio Objetivo.

ENCERRAMENTO (17H50): Aula de Alongamento com Profª Lílian Silva, da Universidade Paulista – UNIP.

Reserve na agenda! Nos dias 13 e 20 de janeiro, encontro marcado com a UNIP e com o Objetivo rumo ao sucesso no maior vestibular do país.