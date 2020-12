Extra, extra! De 22 de dezembro de 2020 a 22 de março de 2021 ocorre mais uma Feira de Artes da Vila Madalena. O formato de festival segue online com toda energia das ruas da Vila. Sucesso de visitações e interações, o site do evento na 42 edição o evento recebeu 80 mil visitantes . Nesta edição, muitas novidades e opções de interação: expositores parceiros, gastronomia, cultura e lazer. Destaque para a exposição fotográfica de Erick Amarante na arena virtual.

Tudo organizado pelo Casarão Brasil – Associação LGBTI com patrocinio da Secretaria de Cultura de SP e o apoio do Centro Cultural Vila Madalena

O Casarão Brasil -Associação LGBTI atua há 12 anos na área de direitos humanos,saúde,cultura e cidadania.

Entre as novidades desta edição, a Feira de Artes da Vila passa a ter a duração de quatro meses em inedito formato de festival online .O site www.feiradavilamadalena.com terá muitas novidades entre elas o acesso a Arena Virtual 3D , espaço de oficinas entre outras ,artesanato, decoração, gastronomia, moda . A diversidade de expositores, assinatura do evento, promove a economia criativa, gerando oportunidades de negócios, networking e sustentabilidade de pequenas marcas.

Grande destaque, do Festival da Vila online – Edição Especial da Feira da Vila, é a exposição Entremundos, do Artista Visual Erick Amarante, inaugura a arena virtual 3D. São 20 fotografias capturadas entre 2016 a 2020 na Alemanha, Suíça, França e Brasil. Na mostra, o artista propõe o questionamento: Qual é o meu mundo? E as respostas e reflexões surgem em imagens cheias de sentimentos que trazem diferentes possibilidades de ver as coisas ao nosso redor. Erick Amarante é artista visual, curador e produtor cultural independente, idealizador e coordenador da 4 ALL ART.

43ª Feira de Artes da Vila Madalena

Quando: 22 de dezembro de 2020 a 22 de março de 2021

Onde: www.feiradavilamadalena.com

Realização e produção: Casarão Brasil – Associação LGBTI

Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura

Apoio: Centro Cultural da Vila Madalena

Informações: @feiradavilamadalena