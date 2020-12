O Governado de São Paulo entregou novos serviços de revitalização da ciclofaixa da Marginal Pinheiros. Reaberto em agosto, o local vem recebendo uma série de melhorias por meio de parceiros privados, como recapeamento de pista, nova sinalização e uma estação de apoio e conveniência para os ciclistas que frequentam a rota.

“São R$ 4 bilhões em investimentos do Governo do Estado de São Paulo, recursos dos impostos que contribuem para a despoluição e limpeza do Rio Pinheiros. Quero reafirmar que, até dezembro de 2022, o rio Pinheiros estará limpo e despoluído. Já estamos trabalhando há um ano e meio, principalmente a Sabesp com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. São mais de 61 mil obras pequenas, médias e grandes.”, afirmou o governador João Doria.

Além de Doria, o evento teve a participação do Prefeito Bruno Covas, dos Secretário de Estado Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos) e Marcos Penido (Infraestrutura e Meio Ambiente) e do Presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial. Na estação de apoio patrocinada pelo banco, chamada de Parada Santander, os visitantes recebem atendimento gratuito com orientações básicas, além de acesso a reparos, higienização das bicicletas e carregadores de celulares.

Muitas obras

A área da ciclofaixa é de responsabilidade da CPTM e está sob gestão da empresa Farah Services, que implementou melhorias como novas sinalizações de pontos, placas de orientações, guaritas de alvenaria com banheiro e ar condicionado. O asfalto mais danificado foi refeito, além da retirada de lombadas para garantir a acessibilidade a bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência.

Outra ação foi a retirada de mais de 50 toneladas de lixo e todos os 22 quilômetros de extensão da pista sob gestão tiveram a vegetação das margens cortadas, podadas e cuidadas. Também foram instaladas seis vending machines e vestiários com chuveiros. Os trabalhos de revitalização tiveram apoio do Banco Santander e da Sabesp.

Parcerias

No início de 2020, a CPTM fechou um acordo com prazo de 36 meses para que a Farah Services cuide do local, com investimento de R$ 6 milhões, dos quais R$ 2,2 milhões já foram aplicados. A parceria vai gerar uma economia de R$ 5,5 milhões para o Estado, e a Farah pode comercializar cotas de investimento. O Banco Santander adquiriu a cota principal de parceria.

O apoio do Santander começou com as melhorias de sinalização, jardinagem e infraestrutura que marcaram a reabertura da rota depois de 140 dias fechada. A ciclovia fica aberta todos os dias, das 5h30 às 18h.

Novo Rio Pinheiros

O Programa Novo Rio Pinheiros visa despoluir o curso d’água por meio de um grande projeto de saneamento básico, ações de manutenção, além da recuperação das margens com o apoio da iniciativa privada. Até o momento, 76 mil ligações de esgoto, de um total de 532 mil, foram conectadas à rede para serem levadas a tratamento.

Além disso, 16,8 mil toneladas de lixo flutuante já foram removidas do leito desde o início do programa, em meados de 2019. Com a redução da carga orgânica e melhora da qualidade da água, o local abrigará novas áreas de convivência, comerciais e escritórios, além dos bicicletários para atender aos usuários da ciclovia.